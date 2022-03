Ostseebad Nienhagen

Er wird fehlen. Am 25. März ist Uwe Kahl, Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Nienhagen, unerwartet gestorben. Er selbst dachte noch, die OP gut überstanden zu haben, wie er Freunden noch mitteilte. Viele Nienhäger sind erschüttert. Im November wäre Uwe Kahl 80 Jahre jung geworden. Seine Energie hätte für weitere 80 gereicht – mindestens. Er hinterlässt zwei Kinder.

Er war immer ansprechbar – die ganze Woche

„Uwe Kahl lebte für Nienhagen und war 24 Stunden, sieben Tage in der Woche für die Gemeinde da“, sagt sein Stellvertreter Peter Zemelka (CDU-Liste). „Ich bin in die Gemeindevertretung eingestiegen und er wurde 2004, kurz darauf, Bürgermeister. So lange kennen wir uns.“ Da war Uwe Kahl (CDU) bereits zehn Jahre als Gemeindevertreter und späterer Stellvertreter tätig.

Sehr betroffen sei Zemelka gewesen und einer der ersten, der vom Ableben des Bürgermeisters erfuhr. „Es sollte für ihn eigentlich gesundheitlich bergauf gehen. Wir hatten stetigen Kontakt und auf einmal ist da eine Leere!“ Viele Höhen und Tiefen hätten sie gemeinsam in der Gemeindearbeit durchlebt. „Wir werden nun eine Dringlichkeitssitzung einberufen müssen, damit es weitergehen kann“, so Zemelka.

Der Bau eines behindertengerechten Strandabgangs sowie neue Wohngebiete entstanden in seiner Amtszeit. Ein Lebensmittelpark ist geplant und eine Strandversorgung befindet sich im Aufbau.

Sein Herz schlug auch für die Feuerwehr

„Uwe Kahl hat viel für die Feuerwehr des Ostseebades Nienhagen getan“, sagt der Wehrführer Birger Mendrina. „Er war Mitglied sowie Gründungsmitglied des Feuerwehrvereins. Und immer da, wenn man ihn brauchte. Er legte sein Herzblut rein. Jederzeit konnten wir ihn anrufen“, sagt Mendrina, der auch Leiter des hiesigen Bauhofs ist. „Und die Zusammenarbeit mit ihm und dem Bauhof klappte wunderbar.“

Wehrführer Birger Mendrina (v.l.), Bürgermeister Uwe Kahl und Vizewehrfüherer Christian Tessin 2018 vor dem neuen Einsatzleitwagen für die Nienhäger Feuerwehr. Quelle: Sabine Hügelland

Kahl packte ebenfalls im Boot- und Angelverein mit an

Auch Michael Flügel als Vorsitzender des Boot- und Angelvereins (BAV) sowie Gemeindevertreter in Nienhagen kann die traurige Tatsache kaum glauben: „Er wird uns sehr fehlen. Uwe war Mitglied und sich für keine Arbeit zu schade. Hat ordentlich angepackt, wo es was zu tun gab.“ Auch stellte er Fahrzeuge zur Verfügung für die Transporte. Er kümmerte sich um alles wie zum Beispiel Amtsgänge. „Für mich war er nicht nur Bürgermeister, sondern ein Freund. Wir haben auch mal Fußball zusammen gesehen. Uns hingesetzt und über Gott und die Welt geredet. Fast täglich trafen wir uns.“

Einer der Ersten, der ukrainischen Flüchtlingen in der Region half

Angelika und Dirk Rackow setzten einen Nachruf für die Vereinszeitung „Kindern Träume schenken“ auf: „Wir lernten Uwe Kahl vor einigen Jahren kennen, als unsere Firma Unifer X International GmbH auf der Suche nach einem Firmensitz war“, so die Vereinsmitglieder. „Es war vor allem sein geradliniges, anpackendes, faszinierendes Auftreten, das uns überzeugte, mit unserer Firma hierher zu ziehen, in unser heutiges Büro in der Strandstraße.“

Nachdem in der Ukraine der Krieg ausbrach, war Uwe Kahl einer der Ersten, die sich für ukrainische Flüchtlinge einsetzten, so die Rackows. „Er war Freund und Helfer im Verein.“

Bewegte Biografie mit Flucht über die Ostsee nach Dänemark

Uwe Kahl wurde 1942 in Graal-Müritz geboren, seine Eltern stammten aus Hamburg. Er besuchte die Schule in Warnemünde und machte anschließend eine Lehre zum Büromaschinenmechaniker in Rostock.

Als 1961 die Innerdeutsche Grenze schloss, reifte 1962 im damals 19-Jährigen der Entschluss, die DDR endgültig zu verlassen. Mit seinem Arbeitskollegen Heinz Boller plant er das Vorhaben: Die Flucht mit einem selbstgebauten gebauten Paddelboot 44 Kilometer nach Dänemark. Mit letzter Kraft erreichten sie am 25. September 1962 gegen vier Uhr in der Früh das dänische Gedser. Weiter ging es für die beiden Flüchtlinge auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Deutschland“. In Großenbrode am Fehmarnsund betraten sie den Boden der Bundesrepublik. Lübeck war das nächste Ziel.

In Hamburg, wo seine Verwandten lebten, arbeitete er zunächst in seinem erlernten Beruf und absolvierte nebenbei ein Abendstudium in Elektronik. 1967 entschloss sich Uwe Kahl sich mit seiner Gebäudereinigungsfirma selbstständig zu machen. Sein Meisterbrief folgte.

Nach dem Mauerfall wieder in die alte Heimat zurück

Kurz nach dem Mauerfall, 1990, folgte er der Einladung seines Jugendfreundes Gunter Seidel in die alte Heimat, wo er schnell merkte, dort liegt seine Zukunft. Am 1. Juli 1990 meldete Kahl das Gewerbe RK Gebäude- und Industriereinigung GmbH als Gebäudereiniger an und nutzte Räumlichkeiten von Warnemünder Bau. Auf der Suche nach eigenen Räumen entdeckte er im Ostseebad Nienhagen eine große Scheune, die er zwei Jahre später erwarb. Bis dahin pendelte er zwischen den Betrieben in Hamburg und Nienhagen, dann gab er Hamburg auf. Seit 2010 führt einer seiner Söhne den Betrieb.

In der Politik seit 1994

Als Kahl 1994 gefragt wurde, ob er kommunalpolitisch tätig werden möchte, sagte er ohne zu zögern zu. Fast 20 Jahre führte er die Geschicke des Ostseebades und er fühlte sich eigentlich fit genug noch weiterzumachen.

Noch vor wenigen Tagen rief Uwe Kahl bei den Mitgliedern von „Kindern Träume schenken e.V.“, fast täglich an. „Und fragte, welche Hilfe unsere ukrainischen Gäste benötigen“, so Dirk Rackow.

„Alle zwei bis drei Tage schaute er persönlich im Büro unserer Hilfsorganisation in Nienhagen vorbei, um sich ein Bild von der Lage zu machen, brachte neue Hilfsangebote mit. Er überzeugte nicht nur andere Menschen, ihre Wohnungen und Häuser mit ukrainischen Gästen zu teilen, seine Familie nahm persönlich Flüchtlinge in ihrem Haus auf.“

Von Sabine Hügelland