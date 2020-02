Bad Doberan

Bad Doberan könnte bald zur Klimaerlebnisstadt werden. Zumindest wenn es nach Bürgermeister Jochen Arenz geht. Er möchte die Multimediaausstellung Klimaversum in die Münsterstadt holen. Die Initiatoren hatten ursprünglich Bastorf bei Kühlungsborn als Standort im Auge. Die Gemeindevertretung dort lehnte das Vorhaben aber ab. Nun sind die beiden Geschäftsführer Christian Wolfinger und Josefin Kejla auf der Suche nach Alternativen.

„Ende März kommen sie ins Rathaus und stellen das Projekt vor“, sagt Jochen Arenz. Wir müssen zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen prüfen.“ Noch sei unklar, ob der Bebauungsplan an dieser Stelle ein Erlebniszentrum zulasse. Zudem müssten dafür ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen.

Der Bad Doberaner Verwaltungschef betont: „Sämtliche Abstimmungen erfolgen immer mit dem Baumwipfelpfad.“ Den will die Erlebnis-Akademie AG aus Bad Kötzting in den kommenden Jahren an der Rennbahn bauen. Der Turm soll 43 Meter hoch sein. Damit die Gäste zum Pfad gelangen, muss eine Brücke über die Landesstraße und das Molligleis gebaut werden.

Das Klimaversum sei ebenfalls ein tolles Projekt, sagt Jochen Arenz. „Beide würden sich super ergänzen.“

Auf insgesamt 3400 Quadratmetern wollen Christian Wolfinger und Josefin Kejla im Klimaversum darstellen, wie sich Klimaveränderungen auf die Ökosysteme Ostsee, Flüsse und Seen in Mecklenburg-Vorpommern auswirken. Sie haben eine professionelle Agentur mit der wissenschaftlichen Umsetzung beauftragt. Christian Woolfinger betreibt eine Schwarzlicht-Minigolfanlage in Bastorf, Josefin Kejla eine Praxis für Alternative Heilverfahren und Tierkommunikation. Die multimediale Schau soll sich vor allem an junge Leute und Schulklassen richten.

Von Cora Meyer