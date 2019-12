Bürgermeisterwahl in Retschow: Schubert setzt auf Wir-Gefühl

Retschow

Am kommenden Sonntag gilt’s für Thomas Schubert: Dann stellt sich der 48-Jährige in der Gemeinde Retschow als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl. Am 15. Dezember haben die Einwohner abermals die Gelegenheit, über ein neues Gemeindeoberhaupt zu entscheiden. Denn bei der Wahl im Mai dieses Jahres hatte Berno Grzech als einziger Kandidat mit 262 zu 255 mehr Nein- als Ja-Stimmen bekommen. Als erster Stellvertreter lenkt Schubert seitdem die Geschicke der Gemeinde: „Ich mache das jetzt schon ein halbes Jahr – und ich denke, dass wir in dieser Zeit schon einiges umgesetzt haben.“

Was ihm besonders wichtig ist: „Einwohner, Gemeindevertretung und auch die freiwillige Feuerwehr sollten Retschow gemeinsam voranbringen und weiterentwickeln“, so Schubert. Vor allem das Verhältnis zwischen Wehr und Bürgermeister sei in der Vergangenheit „schon sehr angespannt“ gewesen: „Da hat es einfach im persönlichen Bereich nicht funktioniert.“

Gemeinsame Aktionen für die Gemeinde

Wie es gehen kann, habe man kürzlich bei einer Pflanzaktion im Fulgenweg und der Büdnerreihe gesehen: „Da haben viele Helfer 30 Bäume in die Erde gebracht – das war ein großes Wir-Gefühl und hat richtig Spaß gemacht.“

Darüber hinaus stehen in den kommenden Monaten große Bauprojekte auf der gemeindlichen Agenda: „Beim geplanten Ersatzneubau für unsere Kita müssen wir jetzt dringend vorankommen“, macht Thomas Schubert deutlich. „Noch gibt es einige Schwierigkeiten mit dem Landkreis als Fördermittelgeber – aktuell fehlen da noch ein paar Sachen.“

Hohe Amtsumlage belastet Gemeindehaushalt

Auch das Dauerthema altersgerechtes Wohnen soll 2020 verstärkt angegangen werden. Für die Realisierung dieser ambitionierten Vorhaben sei ein solider Haushalt entscheidend, betont Schubert: „Deshalb trifft es die Gemeinde hart, dass die Amtsumlage im Vergleich zum vergangenen Jahr fast um 50 Prozent gestiegen ist – das ist für uns schon eine große Summe.“ Eine mögliche Einnahmequelle: „Wir wollen im kommenden Jahr einige Gemeindegrundstücke vermarkten.“

785 Menschen wahlberechtigt 936 Einwohner leben aktuell in Retschow. Zur Gemeindegehören die Ortsteile Fulgenkoppel, Glashagen, Retschow und Stülow. 785 Menschen sind am Sonntag wahlberechtigt. Die Wähler können zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme abgeben – der Wahlraum befindet sich im Gemeindezentrum (Dorfstraße 11).

Zudem liege ihm auch die Ordnung und Sauberkeit im Ort am Herzen: „Wenn jeder ein bisschen auf sich selbst achtet, ist vielen geholfen.“ Eines habe er in den vergangenen Monaten gelernt, erklärt der amtierende Bürgermeister: „Man muss geduldig sein – bei einigen Dingen wird man schon ein bisschen vom Amt ausgebremst.“

Seit gut 15 Jahren politisch engagiert

Als Gemeindevertreter ist Thomas Schubert bereits seit 15 Jahren für seinen Ort aktiv: „Ich lebe seit 43 Jahren hier, die Arbeit in diesem Gremium macht mir Spaß und ist eine große Herausforderung – da hängt mein Herzblut dran.“ Nach Grzechs Wahlniederlage sei er als sein Stellvertreter „ins kalte Wasser geschubst“ worden: „Am Ende war das für mich so etwas wie eine Probezeit – ich konnte in das Amt Bad Doberan-Land reinschnuppern, habe Arbeitsabläufe besser kennengelernt.“

Besonders aufgeregt sei er mit Blick auf den Wahlsonntag nicht, sagt der zweifache Familienvater: „Das werde ich immer wieder gefragt – aber als bekannt wurde, dass ich antrete, habe ich von den Leuten viel positives Feedback bekommen.“

Dass es ihm ähnlich ergehen könnte wie Amtsvorgänger Grzech – daran verschwendet Thomas Schubert in den letzen Tagen vor der Entscheidung keinen Gedanken: „Letztlich entscheiden das die Wähler und natürlich möchte man ein gutes Ergebnis erzielen – am Wichtigsten ist mir aber, dass die Menschen überhaupt zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben.“

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke