Bürgerpark in Kühlungsborn wird umgestaltet: Wie die Pläne aussehen

Kühlungsborn

Bisher ist er kaum als Parkanlage zu erkennen, das soll sich jetzt ändern: Die Stadt Kühlungsborn will den Bürgerpark in der Ostseeallee umgestalten. Damit wolle man das Areal gegenüber dem Hotel Upstalsboom aufwerten und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Bisher besteht er im Wesentlichen aus einer Grünfläche, zwei Bäumen und einem Rundweg.

Das Vorhaben ist bereits seit Längerem im Gespräch und über letzte Details wird noch diskutiert. Die Grundlagen stehen jedoch schon fest. „Es werden Bänke, Liegen und Pollerleuchten installiert“, teilt Peter Kahl, Mitarbeiter des Bauamtes, mit. Zudem wird der wassergebundene Rundweg erneuert, der um die Grünanlage führt.

Fläche für Hochzeitsempfänge

Am östlichen Rand der Fläche liegt das Kunstobjekt „Stille Post“. Die Künstlerin Claudia Maria Ammann hat in einem 18 Tonnen schweren grauen Larvikit-Stein aus Norwegen auf beiden Seiten Sitzgelegenheiten geschaffen. Die Skulptur ist bei Brautpaaren, die gegenüber im Rathaus heiraten, als Fotokulisse beliebt. Dem will die Stadt nun Rechnung tragen.

Rund um den Stein wird der Weg, der bisher daran vorbeiführt, nach Angaben von Peter Kahl aufgeweitet. Dann könnten auf der entstehenden Fläche beispielsweise Sektempfänge für Hochzeiten stattfinden, hieß es aus dem Bauamt. Kühlungsborn gehört zu den beliebtesten Heiratsorten in Mecklenburg-Vorpommern. Geplant ist im Bürgerpark außerdem, Stauden- und Strauchflächen neu anzulegen, die die Bereiche entlang des Radweges an der Ostseeallee und des Strandzugangs einfassen.

Für Wege, Bänke und Anlagen sind im Haushalt der Stadt 150 000 Euro eingeplant. Auch eine weitere städtische Grünanlage – der Balticpark – soll in diesem Jahr noch weiter umgestaltet werden. Der erste Bauabschnitt ist bereits abgeschlossen. Geplant ist dort nun unter anderem, die Beleuchtung entlang der Wege zu erneuern.

Von Cora Meyer