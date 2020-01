Kessin

Die Emotionen kochen hoch in Kessin. Zwei etwa hundertjährige Linden vor dem ehemaligen Landgasthof „Zur Eiche“ sollen gefällt werden. „Für ein überdimensioniertes Bauprojekt“, wie Anwohner befinden. „Die Linden sind ortsbildprägend“, sagt Wilfried Beuthner, der in drei Tagen 150 Unterschriften gegen die Baumfällungen gesammelt hat. „Lasst die Bäume leben“, fordern die Kessiner und appellieren an die Gemeindevertreter der Großgemeinde Dummerstorf, den Bebauungsplan 26 „Alte Schule“ für Kessin nicht zu beschließen und den in der Innenbereichssatzung von 2010 festgeschriebenen Erhaltungsschutz der alten Linden sicherzustellen. „Sie sind ein stolzes Zeugnis der 850-jährigen Geschichte von Kessin“, heißt es in dem Papier.

Schöne Bescherung zum 850. Geburtstag von Kessin

Kessin feiert in diesem Jahr seinen 850. Geburtstag. „Und das Geschenk der Gemeindevertretung heißt: Wir enthaupten das Ortsbild“, sagt Beuthner wütend. Auf dem Gelände zwischen dem seit April 2019 geschlossenen Gasthof „Eiche“ und der als Wohnhaus genutzten alten Schule soll ein Neubau mit 40 seniorengerechten Wohnungen entstehen. Investor ist die Rostocker Hanseat Bau und Sanierung GmbH. Bauunternehmer Hilger Patzner hatte schon 1996 das Grundstück mit Wirtshaus aus der Konkursmasse der früheren Konsumgenossenschaft erworben.

Nach Schließung der Traditionsgaststätte „Zur Eiche“ hatte er den Um- und Anbau vorgestellt. Das ursprüngliche Gebäude der „Eiche“ sollte erhalten, die 19 Pensionszimmer umgebaut werden. „Der Friseur bleibt im Komplex, zieht nur in andere Räume“, hatte Patzner am 28. Juni 2019 in der OSTSEE-ZEITUNG erklärt. Zudem sollte ein Café oder eine Bäckerei, zugänglich für alle, in der „Eiche“ Platz finden. Auch eine Tagespflege sei vorgesehen. Der angrenzende Neubau mit Wohneinheiten sollte der Häuserstruktur angepasst werden. Eine Tiefgarage entstünde.

Nachbarhäuser werden vom Neubau erdrückt

Für die Einfahrt in die Garage müssen die Linden nun weg. „Sie werden eine schmerzliche Lücke hinterlassen“, trauern die Einwohner schon heute. Außerdem sei das geplante Gebäude deutlich größer in der Grundfläche als die Kirche im Dorf. „Ein Komplex – 44 Meter breit, 60 Meter lang“, erklärt Anwohner Ralf Weißelberg, „die Lücke wird komplett zugebaut und die Nachbarhäuser geradezu erdrückt.“ Dieser Neubau füge sich überhaupt nicht in die Dorfstruktur ein.

Am Vorhaben wollen die Kessiner grundsätzlich nicht rütteln. „Betreutes Wohnen ist wichtig, aber nicht in diesem Ausmaß“, betont Fred Luschas. Die Größe wurde auch vom Kreisbauamt Güstrow moniert und Genehmigungsfähigkeit nur bei verkleinertem Projektumfang und Reduzierung der Wohnungszahl in Aussicht gestellt. Die Umnutzung der „Eiche“ war unstrittig. Der geplante Neubau hätte um 30 Prozent verkleinert werden müssen.

Mit B-Plan Genehmigungshindernisse überwinden

„Eine reduzierte Anzahl von Seniorenwohnungen würde das Gesamtkonzept gefährden, weil ein rentierlicher Betrieb der gemeinschaftlichen Einrichtungen (Tagespflege, öffentliches Café) nicht hinreichend gewährleistet wäre“, hieß es in einer Beschlussvorlage des Bürgermeisters für die Gemeindevertretersitzung im September 2019. Mit Aufstellung eines B-Planes sollten die Genehmigungshindernisse überwunden werden. Der Investor hatte angedeutet, das Vorhaben nur im ganzen Umfang zu realisieren. Die Aufstellung des Entwurfs des B-Planes wurde beschlossen. In der anschließenden Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Bedenken zur Größe des Baus, zu Baum- und Biotopschutz sowie zum Verfahrensrecht geäußert, weil die Bebauung in den Außenbereich hineinrage. Zur Vermeidung von Rechtsrisiken wurde daraufhin die Planfassung verändert.

Gemeindevertreter Rudolf Kalina aus Beselin hat gegen den zweiten Entwurfsbeschluss gestimmt und kritisiert: „Mit planerischen Kniffen wird versucht, die Voraussetzungen einer Sonderregelung des Baugesetzbuches zu schaffen, um die Bürgerbeteiligung einzuschränken, eine Umweltbeteiligung zu erübrigen und die bestmöglichste Vermarktung des Grundstücks zu ermöglichen.“ Kalina spricht von „Taschenspielertricks“, die das Vertrauen der Bürger zerstören und sich vor dem Verwaltungsgericht nicht auszahlen würden. Denn das haben Anwohner vor: Sie haben einen Anwalt beauftragt, eine Klage gegen einen Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung zu prüfen.

Bürgermeister hat kein Verständnis für Kritiker

Am 4. Februar wird die Bebauung in Kessin auf der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung stehen. Bürgermeister Axel Wiechmann geht davon aus, dass der B-Plan beschlossen wird. „Wir haben die Chance, ein Altenwohnprojekt in der Gemeinde zu etablieren. Die Bedarfe sind da und die Rahmenbedingungen schreibt uns der Markt vor“, erklärt Wiechmann. Für die Kritiker habe er kein Verständnis. „Hier werden nur Privatinteressen vorgeschoben“, behauptet er. Die Kessiner sehen dies anders: „Hier werden Interessen gegeneinander ausgespielt, die der Einwohner gegen seniorengerechtes Wohnen.“ Sie hoffen auf die gewählten Gemeindevertreter, die sich für die Belange der Bürger einsetzen sollten.

Von Doris Deutsch