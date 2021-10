Kröpelin

Klimaneutral wirtschaften – ein Unternehmen aus Kröpelin macht es vor. Der Geschäftsführer von Bürotechnik Framm, Martin Framm, kann seine Firma fortan als klimaneutral ausweisen. Im September erhielt die Firma ihr Unternehmenszeugnis der Firma Fokus Zukunft. Durch den Kauf von 90 Zertifikaten aus den Projekten „GS Solar Indien“ und „GS Kochöfen Tansania“ konnte Framm seine Treibhausgasemissionen ausgleichen.

Durch den Hersteller Kyocera, dessen Drucker Bürotechnik Framm vertreibt und repariert, sei es dazu gekommen. Dieser biete diese Möglichkeit schon seit Jahren an, auch für die Geräte und Toner. „Wenn man die Geräte kauft, werden diese von Kyocera CO2-neutral gestellt“, erklärte Framm. Daher könnten auch Kunden der Firma Framm sich Urkunden ausstellen lassen, wie viel CO2 diese einsparen. Auf dieser Urkunde steht dann, ähnlich wie auf dem Zeugnis der Firma Framm, das Projekt, welches unterstützt wird.

Das Kröpeliner Unternehmen hat sich seinen CO2-Fußabdruck berechnen lassen. Er wurde unter anderem in den Fuhrpark, Wasserverbrauch, Stromverbrauch, Geschäftsreisen, Arbeitswege ins Büro und Verbrauchsmaterialien aufgesplittet. „Wir kommen damit auf 44 Tonnen und haben diese durch den Kauf der Goldstandards für die Projekte für zwei Jahre kompensiert“, erklärte Framm.

Solaranlage für die Eigennutzung

Je 50 Tonnen Goldstandards für „Solar Indien“ und „Kochöfen Tansania“ seien dies. Durch die Beteiligung werden in Indien Solaranlagen gebaut. Durch effiziente Kochtöpfe soll die Lebensqualität in Tansania verbessert und gleichzeitig etwas für die Umwelt getan werden. Denn die Menschen in dem Land würden sonst zum Kochen Holz verbrennen, welches sie vorher sammeln müssten.

Viele Ursachen für den Fußabdruck lassen sich laut Framm in seinem Unternehmen nicht vermeiden. „Heizung, Strom, Wasser und auch den Fuhrpark kann ich nicht ausschalten.“ Doch durch die Kompensierung könnte die Firma einen Beitrag leisten.

Im nächsten Schritt möchten Seniorchef Herrmann Framm und der Geschäftsführer eine Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes am Großen Parkplatz in Kröpelin für die Eigennutzung aufbauen. Seine Autos würde der Unternehmer gerne umrüsten. Allerdings sei das nicht möglich. „Die Strecken, die meine Kollegen fahren, sind einfach zu lang. Ich kann nicht riskieren, dass jemand auf dem Weg liegenbleibt“, erklärte Framm. Und er könne auch keinem Kunden erklären, dass kein Techniker kommt, weil das Auto an der Ladestation hänge.

Vermeidung von Papier und Fahrtwegen

Bürotechnik Framm hat Kunden im gesamten Landkreis und darüber hinaus. „Es geht auch mal nach Berlin runter.“ Sein Auto sei ein Hybrid, das würde gehen. Doch in den Caddy-Klassen, die er für seine Mitarbeiter benötigt, gebe es diese Antriebsweise noch nicht.

Der Umweltgedanke spiele im Unternehmen schon immer eine Rolle. „Unsere Kopierer können duplex drucken. Damit sparen wir nicht Unmengen an Papier, aber etwas.“ Zudem würden alle Rechnungen nur noch via Mail verschickt. „Es sei denn, der Kunde wünscht eine Ausnahme.“ So könne auf viel Papier und das Ausfahren durch die Post verzichtet werden.

„Vermeiden, vermindern und kompensieren – das Motto, unter dem Kyocera arbeitet, versuchen auch wir umzusetzen“, erklärte Framm. Im Unternehmen werde weiterhin versucht, Strom zu sparen und die Fahrten zu optimieren. Zudem achte Bürotechnik Framm darauf, langlebige Materialien einzusetzen. „Wir wollen nicht mehr in die sogenannte Wegwerfgesellschaft hineinrutschen“, sagte Framm. Daher werden ältere Geräte auch repariert und wenn sie tauglich sind, abgegeben. „Wir sponsern dann auch mal einen Kopierer für einen Fußballverein.“

Schon immer sei Framm die Umwelt wichtig, durch die Geräte, umweltfreundliche Verbrauchsmaterialien und die Zusammenarbeit mit Kyocera, aber auch im Alltag. „Mein Sohn hat sich in der Schule das Projekt Green IT rausgesucht. Da haben wir uns dann auch nochmal damit beschäftigt.“ Immer wieder sei ihm etwas im Leben über den Weg gelaufen, wodurch das Thema Umweltschutz in der Familie und im Unternehmen besprochen wurde. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, erklärte Framm.

Von Lisa Walter