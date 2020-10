Annabelle Sachse aus Büttelkow (Landkreis Rostock) absolvierte ihre C-Prüfung in Greifswald an der Orgel. Zur Ausbildung gehört weit mehr als nur der Unterricht am Instrument. Die 17-Jährige spielte bereits bei den Gottesdiensten in Rerik, Neubukow und Westenbrügge.