Büttelkowerin übt am Instrument des Jahres 2021

Musik zur Mittagszeit in der Stadtkirche von Neubukow? Hier bereitet sich gerade Annabelle Sachse am Instrument des Jahres 2021 – einer Orgel – auf ihre Hochschulaufnahmeprüfung im Juni vor. Denn die Büttelkowerin möchte in diesem Jahr ein Kirchenmusikstudium beginnen.

Ihr Lehrer, Grevesmühlens neuer Kantor Michael Goede, sagt, es sei mit dem Einschreiben allein nicht getan: „Das funktioniert nur über eine Musikprüfung.“ Dafür hat die heute 18-Jährige offensichtlich schon gute Erfahrungen gesammelt: „Im vergangenen Dezember hat sie die C-Prüfung, was nach der D-Prüfung quasi schon die zweite Kirchenmusikerprüfung ist, in Greifswald mit ‚sehr gut‘ abgeschlossen. Die hat der Landeskirchenmusikdirektor abgenommen“, erzählt Michael Goede, der in Bad Doberan wohnt.

Das Orgelspielen sei für sie jetzt nicht mehr so schwierig, verrät die Schülerin noch, die schon früh Klavier spielte und sich seit rund sechs Jahren – auch bei Gottesdiensten in Rerik – mit der Königin der Instrumente beschäftigt. Dass das Instrument diesen Titel zu Recht trägt, begründet der Kantor so: „Die Orgel kann so sanft und leise spielen, wie ein einzelnes Instrument, sie kann aber auch ein komplettes Orchester nicht nur imitieren, sondern, wenn es eine große Orgel ist, auch übertönen.“ In Neubukows Peter-und-Paul-Kirche steht eine Friedrich-Friese-Orgel von 1863.

