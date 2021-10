Umwelt - Buga in Bad Doberan? So will die Stadt zum Außenstandort werden

Die Stadt Bad Doberan möchte Außenstandort der Bundesgartenschau 2025 in Rostock werden. Dafür muss sie jetzt ihre bereits eingereichte Bewerbung konkretisieren. Entschieden werden soll dann 2022. Welche Ideen es bereits gibt und wer sich noch beworben hat.