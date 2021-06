Buga 2025 in Rostock: Bad Doberan bewirbt sich als Außenstandort

Bad Doberan

Heilwald, Bundesgartenschau und Strandübergänge – die Stadtvertreter von Bad Doberan haben am Montagabend drei Grundsatzbeschlüsse gefasst.

Zum einen bekannten sie sich zum Projekt Heilwald, der hinter der Moorbad-Klink entstehen soll. Auf 3,8 Hektar sollen Wege ertüchtigt und Bewegungselemente aufgestellt werden. Dafür wird jetzt Geld in den Haushalt 2022 eingestellt. Laut Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) soll es dann im Frühjahr 2022 mit dem Bau losgehen. Seit 2013 plant die Stadt den Heilwald, ist Projektpartner des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern, der Kur- und Heilwälder in MV etabliert. An der Moorbadklinik in Bad Doberan haben sich sogar Waldtherapeuten ausbilden lassen. Nur der Heilwald fehlt noch. Als Gründe für die Verzögerungen wurden zuletzt der Starkregen im Jahr 2019, bei dem die Brücken weggerissen wurden, der Wintereinbruch im Frühjahr 2018, als keine Fällarbeiten möglich waren, sowie die Marktlage genannt.

Bad Doberan bewirbt sich als Buga-Außenstandort

Einstimmig stimmten die Stadtvertreter dem Grundsatzbeschluss zu, dass sich Bad Doberan als Außenstandort für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock bewirbt. An der Bewerbung wird bereits gearbeitet. Arbeitsgruppen haben Ideen entwickelt, was die Münsterstadt den Buga-Gästen bieten könnte.

Drei von fünf Strandzugänge in Heiligendamm sollen neu gebaut werden. Dem haben die Stadtvertreter nach kurzer Diskussion zugestimmt. Dafür sollen für das Jahr 2020 Förderanträge gestellt werden. Dabei handelt es sich um die Übergänge beim blauen und weißen Rettungsturm und dem letzten Richtung Börgerende. Die zwei dazwischenliegenden waren vor fünf Jahren neu gebaut worden.

Harry Klink (Freie Wähler/Kuss) sprach die Situation der Rettungsschwimmer an, die ihr Rettungsboot derzeit im Rettungsturm westlich der Seebrücke unterstellen. Er schlug vor zu prüfen, ob am weißen Rettungsturm ein breiter Weg geschaffen werden könne, um dass Boot dort an Land zu holen und unterzustellen. Ute Busse vom Amt für Stadtentwicklung und Umwelt informierte, dass mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt wegen des Rettungsbootes bereits gesprochen worden sei. Eine endgültige Lösung gebe es noch nicht. Bürgermeister Jochen Arenz fügte hinzu, da zwei Rettungstürme im kommenden Jahr gemacht werden sollen, könne die Rettungsbootsthematik dann aufgegriffen werden.

Von Anja Levien