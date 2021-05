Buga 2025 in Rostock: Bad Doberan möchte Außenstandort werden

Bad Doberan

Wie kann die Stadt Bad Doberan zu einem Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) Rostock 2025 werden? Dieser Frage stellten sich am Sonnabendvormittag in der Sporthalle um die 20 Einwohner und Vertreter aus Politik. Bereits im Vorfeld rief Bürgermeister Jochen Arenz in den sozialen Medien auf, Vorschläge abzugeben.

Viel Zeit bleibt nicht. Bis zum 15. Juli muss die Bewerbung dem Buga-Gremium in Rostock vorliegen. Zudem müssen die Stadtvertreter einer Bewerbung noch zustimmen. Der Grundsatzbeschluss dazu soll am 14. Juni gefasst werden.

„Wir wollen es schaffen. Das wird ein Kraftakt. Unser Konzept muss so gut sein, dass wir alle überzeugen“, sagte Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister (CDU). Durch seinen Aufruf sammelte Arenz erste Ideen. Darunter beispielsweise die Blumenräder bis nach Rostock zu erweitern oder Ortsrundgänge mit Infotafeln einzurichten sowie die Wahl der Doberaner Buga-Blumenkönigin. Immer wieder wurden auch Bepflanzungen an verschiedensten Stellen vorgeschlagen wie an der Seebrücke zu Heiligendamm und entlang der Molli-Route.

Ziel: Bad Doberan soll Buga-Besuchern in Erinnerung bleiben

„Und was mir wichtig ist“, so Arenz. „Dass der Außenstandort Doberan über die Buga hinaus noch in Erinnerung bleibt. Dass unsere Einwohner sagen, es war super“, sagte er. Außerdem liege ihm auch am Herzen, aus toten Feldern an Straßen, Beete zu machen, in denen es blüht und summt.

Während der eineinhalbstündigen Veranstaltung kamen weitere Ideen hinzu. Franziska Kreutzfeldt und Sebastian Bönner, Mitarbeiterin und Mitarbeiter der Tourismusinformation, fassten sie zusammen.

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz sammelte die Ideen der Teilnehmer. Sebastian Bönner und Franziska Kreutzfeldt notierten sie. Quelle: Sabine Hügelland

Die Teilnahme an der Buga muss nachhaltig sein, sodass Bad Doberan auch Jahre später noch davon profitiert, war die Meinung vieler. „Wir können allgemein mehr aus unserer Stadt machen“, so Arenz „und hätten dann auch die Mittel dazu“.

Außenstandort soll Buga stärken

Es gilt nun einen Überbegriff für die Bewerbung zu finden, der prägnant zusammenfasst, wie Doberan als Außenstandort die Buga bereichern kann. Jochen Arenz erinnerte, nicht zu vergessen, dass die Buga auch eine Veranstaltung für die ganze Familie ist und deshalb so geplant werden sollte. Des Weiteren wurde immer wieder darauf hingewiesen „mit Demut heranzugehen, denn wir sind nicht die Buga, sondern nur ein Außenstandort, der die Buga stärken soll“, sagte Arenz.

Sein Favorit war ein Vorschlag von einer essbaren Stadt, der von Torsten Dunkelmann (JA) kam. Dabei werden in Städten auf urbarem Raum Obstbäume, Gemüse und Früchte angepflanzt, die dann von allen genutzt werden dürfen. Das gefiel Geschäftsfrau Claudia Timm (Für Doberan) gleich so gut, dass sie die Idee weiterentwickelte. „Vor den Geschäften könnten Blumenampeln mit Erdbeeren hängen zum Beispiel.“

Dr. Angelika Rosenfeld (CDU) legte nahe, die Finanzen nicht außer Acht zu lassen und an die Folgekosten zu denken. Auch Susann Meyer (CDU) mahnte: „Wir sollten sehen, dass Geld reinkommt und wir nicht nur zahlen.“

Martin Heider, Kustos der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, schlug vor Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als übergeordnetes Thema für die Bewerbung zu nehmen. Dem konnten sich viele anschließen wie auch der Bürgermeister: „Wir können nicht nur die Historie nehmen, sondern sollten auch das Moderne in Betracht ziehen.“

Bad Doberan war 2003 Teil der Iga

Ehemalige Parkanlagen, wie der Kamp oder das Areal der Althöfer Kapelle, welches einst ein englischer Park war, würde Martin Heider gern miteinbeziehen. Auch Pfarrgärten und Verbindungswege wie zum Hütter Wohld wären interessant. Darüber gäbe es ausreichend historisches Kartenmaterial. „Und wir können aus den Erfahrungen von 2003 schöpfen, als wir zur Iga gehörten.“

Manfred Lennarz fand, das Wirtschaftsgebäude und das Areal gehören mit in die Bewerbung. Dr. Jutta Hoch sprach sich für das Klostergelände aus und fand ebenso den Nerv vieler der Teilnehmer. „Das Historische sollte wiederbelebt werden mit alten Pflanzen und Bäumen.“

Guenter Mohr schlug vor, sich um das Juristische sowie Verhandlungen zu kümmern, auch Koordination zu übernehmen. „Wir sollten für die Bewerbung von außen nach innen schauen“, sagt er. So wie andere auf Doberan sehen. Was sie interessieren könnte. „Und uns informieren, wie haben das vor uns anderen Außenstellen gemacht.“ Er gab zu bedenken, die Infrastruktur nicht zu vergessen, damit ein Mehr an Gästen auch bewältigt werden kann.

Jochen Arenz rief auf, Arbeitsgruppen zu bilden, deren Ergebnisse Ende Mai zusammengefasst werden. Finanzen, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, Außenansicht, Machbarkeit und die Einwohner sind die wichtigsten Punkte, unter der die Bewerbung stehen soll.

Von Sabine Hügelland