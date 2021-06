Rostock

Der gesamte Stadthafen wird umgestaltet, eine alte Deponie verwandelt sich in einen neuen Stadtpark und über die Warnow entsteht eine Brücke: Bis 2025 – bis zur Bundesgartenschau – wird sich Rostock verändern. Aber nicht nur Rostock: Die Hansestadt will ganz MV und sogar Städte in aller Welt mit ins Buga-Boot holen. „Wir haben mittlerweile 17 Ideen für Außenstandorte ,unserer‘ Gartenschau“, sagt Buga-Chefplanerin Renate Behrmann. Einer davon könnte sogar in Mittelamerika entstehen.

Die Idee: Nicht nur der Stadthafen und die drei Außenstandorte innerhalb Rostocks (Botanischer Garten, Iga-Park und Petri-Kirche), sondern das ganze Land soll von der Buga profitieren. Bis September will sich Rostock entscheiden, wer mitmachen darf. Wasser und Burgen, Klöster und Obst, Kräuter und Stauden: So schön und vielfältig soll die Buga auch außerhalb Rostocks werden.

Bad Doberan

Die Münsterstadt hat sich gleich drei „Schwerpunkte“ für die Buga überlegt, sagt Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister (CDU). „Wir wollen zur essbaren Stadt werden“, sagt sie. Überall in Bad Doberan sollen neue Obstbäume gepflanzt werden, an Straßenlaternen und Fassaden sollen Erdbeeren wachsen – hängende Gärten für alle. Im alten Klosterareal plant die Nachbarstadt eine Schau über alte Obstsorten, von denen sich schon die Mönche ernährten. Schon jetzt ist Doberan bekannt für seine bepflanzten Blumen-Fahrräder im Stadtbild: „Wir wollen zur Buga eine Kette aus Blumen-Rädern bis Rostock aufbauen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz.

Obst für alle und zum Naschen: Das plant Bad Doberan zur Buga unter anderem auf dem historischen Klostergelände. Quelle: Andreas Meyer

Waren/Müritz

Auch an der Müritz soll die Buga eine Rolle spielen: Die Lebenshilfe aus Waren hat sich mit einem Projekt beworben. „Dort arbeiten 300 Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen, dort gibt es einen botanischen Schaugarten und die größte Sukkulenten-Sammlung des Landes“, sagt Buga-Chefin Behrmann. „Die Lebenshilfe will historische Gärten in der Stadt anlegen. Eine schöne Idee.“

Güstrow

Die Kreisstadt des Landkreises Rostock hat bereits Pläne für eine Gartenschau in der Schublade: 2014 sollte in Güstrow die Landesgartenschau stattfinden. Doch das Vorhaben scheiterte. Die alten Wasser- und Gräbensysteme sollten neu genutzt werden – unter anderem auch wieder, um „Kraftwerke“ anzutreiben. Die historischen Gartenanlagen rund um den historischen Ortskern und das Schloss wollte Güstrow ebenso neu beleben – mit Themengärten, einem dauerhaften blühenden Rosengarten, der Renaturierung der Nebel und vielen weiteren Ideen. Ein Teil davon soll nun umgesetzt werden.

Schwerin

Die Landeshauptstadt wollte eigentlich die Buga 2025 ausrichten. Aber es fehlt am Ende das Geld, Rostock sprang ein. Nun will sich Schwerin zumindest mit dem Freilichtmuseum im Stadtteil Muess bewerben. Für um die 30 Millionen Euro soll das Freilichtmuseum umgestaltet werden – unter anderem mit einem eigenen Anleger für die Ausflugsschifffahrt auf dem Schweriner See. Die Planungen dafür lieferte das Büro Sinai, das auch den Masterplan für Rostocks Buga entwarf.

Teterow

„Die Kleinstadt hat eine bemerkenswerte Gartenbaugeschichte“, sagt Renate Behrmann. Schon im 19. Jahrhundert wurden in und um Teterow Obstbäume und auch Blumen gezüchtet. „Viele bekannte Obstsorten stammen von dort.“ Zur Buga soll dieses Kapitel der Stadtgeschichte neu belebt werden. Arbeitstitel bisher: „Teterow im Blütenrausch“.

Divitz

Eines der teuersten „Außenprojekte“ der Buga könnte bei Barth entstehen: Dort soll die marode Wasserburg Divitz samt ihrer Gartenanlage saniert werden. „Eine Idee dort ist es, den Landschaftspark und den Küchengarten wieder herzurichten“, verrät die Rostocker Buga-Chefin. Zudem soll der „Burggraben“ wieder an die Barthe angeschlossen und so für Paddler wieder erreichbar sein. „Das alles wird mindestens 20 Millionen Euro kosten“, so Behrmann. Zehn Millionen Euro hat der Bund aber für die Burg-Sanierung schon zugesagt.

Die Wasserburg in Drivitz (bei Barth) soll mit Bundesmitteln saniert werden und bis zur Buga wieder erstrahlen. Quelle: Anja Krüger

Reddelich

Besonders angetan sind die Buga-Macher auch von einem Projekt im kleinen Ort Reddelich zwischen Bad Doberan und Kröpelin: Seit 2014 hat es sich die dortige „Obstarche“ zum Ziel gemacht, alte und seltene Obstsorten zu erhalten. 433 alte Sorten umfasst die grüne Arche mittlerweile, um die 800 Obstbäume insgesamt. Dazu gibt es Lehrpfade und ein „grünes Klassenzimmer“ für Schule. Sogar die UN haben das Vorhaben schon ausgezeichnet. „Das passt alles hervorragend zu unserem Gedanken der Nachhaltigkeit“, heißt es von den Rostocker Machern.

Alte Obstsorten zu retten - das ist das Ziel der Obstarche in Reddelich. Auch dieses Projekt soll Außenstandort der Buga werden. Quelle: Anja Levien

Guldborgsund (Dänemark)

„Wir wollen den Sprung über die Ostsee in unsere Partnerkommune schaffen“, sagt Behrmann. Auch auf der dänischen Insel Falster soll es ein Buga-Projekt geben. Konkretes gibt es aber noch nicht.

Panajachel (Guatemala)

Mit der Stadt in Mittelamerika ist Rostock offiziell seit 2018 befreundet. „Ob es wirklich eine Art Rostock-Garten in Panajachel geben kann, ist noch offen. Die Pandemie hat die Region sehr hart getroffen“, sagt Behrmann. Aber: In Rostock soll auf jeden Fall zur Buga ein „Panajachel-Garten“ entstehen – mit alten Früchten und Anbautechnik aus der Zeit der Maya.

Weitere mögliche Standorte

Interesse, an der Buga teilzunehmen, haben zudem das Landesgestüt Redefin, die Region rund um Satow, die Gartenroute MV, das Herrenhaus Viecheln und auch die Nachbargemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen signalisiert. „Dort warten wir noch auf konkrete Konzepte“, so Behrmann.

Was hat Rostock von den Außenstandorten?

„Wir erweitern die Buga, machen einen Besuch noch lohnenswerter“, sagt Behrmann. Von den Außenstandorten will Rostock deshalb wissen, wie sie erreichbar sind und ob es zum Beispiel Sanitäranlagen vor Ort gibt. Auch Gastronomie, das eigene Marketing, Führungen und die potenzielle Besucherzahl spielen eine Rolle. „Wir wollen gegenseitig füreinander werben.“

Und was haben die Standorte von der Buga?

„Nicht nur in Rostock, sondern im ganzen Land kann die Buga Motor für eine neue Entwicklung sein – und sie kann den Außenstandorten helfen, Fördermittel für ihre Vorhaben einzuwerben“, sagt Behrmann. Außerdem: Alle Außenstandorte dürfen sich abwechselnd in einem „Partner-Pavillon“ auf der „großen Buga“ am Stadthafen und auf den Bühnen mit eigenem Programm präsentieren.

Von Andreas Meyer