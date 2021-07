Buga 2025 in Rostock: Mit diesen Ideen möchte Bad Doberan Außenstandort werden

Bad Doberan

Bad Doberan wird Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) 2025 in Rostock. Zumindest wenn es nach Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) geht. „Mit Bad Doberan haben wir einen Partner an der Hand, mit dem wir gerne zusammenarbeiten.“ Am Montag nahm er die Bewerbungsunterlagen von Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) und Stadtvertreter Toni Beyer (JUS) entgegen.

Orte aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben sich als Außenstandorte für die Bundesgartenschau in der Hansestadt beworben. Bis September will sich Rostock entscheiden, wer mitmachen darf. „Der Buga-Ausschuss wird auswerten, was wo geht“, sagt Claus Ruhe Madsen. „Die Buga hat eine bundesweite Strahlkraft, daher ist eine gute Zusammenarbeit mit der Region wichtig.“ Die Schau sei eine gute Gelegenheit, sich auch im Umfeld umzusehen. „Das steigert die Attraktivität der Buga.“ Er freue sich über die Bewerbung von Bad Doberan. „Das ist eine Stadt, die man gut besuchen kann. Ich glaube, vielen in Deutschland geht es so, dass sie Doberan nicht kennen. Bei der Buga geht es auch darum, für die gesamte Region was zu tun.“

Chance für den Tourismus in Bad Doberan

Sieht auch Jochen Arenz so. „Die Buga ist eine Riesenchance für Bewohner und Gäste, Bad Doberan voranzubringen und nachhaltig für den Tourismus zu entwickeln.“ Die Einwohner der Münsterstadt ständen hinter der Bewerbung. Die Stadtvertreter haben diese einstimmig beschlossen, Fraktionsmitglieder und Bürger in Arbeitsgruppen die Ideen erarbeitet. Über einen Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook waren ebenfalls Vorschläge eingegangen. „Da sind Unmengen an Ideen gekommen, die auch eingeflossen sind.“

Für die Bewerbung habe man sich dann auf drei Themen konzentriert. „Für mich ist klar, weniger ist mehr.“ Auch wenn zur Übergabe der Bewerbung in Rostock Jochen Arenz noch kein Blumenfahrrad mitgebracht hat, zur Bundesgartenschau soll es eine einzigartige Blumenradkette von Bad Doberan nach Rostock geben. In der Münsterstadt stehen schon jetzt etwa 140 ausrangierte Fahrräder, die mit Blumenkästen geschmückt sind.

Bad Doberan als essbare Stadt

Mit diesen hat Bad Doberan noch was vor: „Zur Buga bepflanzen die Bürger die Räder mit Kräutern, Gemüse, Beerenobst und anderen essbaren Pflanzen“, ist ein Vorschlag der Bewerbung. „Bad Doberan soll eine essbare Stadt werden“, so Jochen Arenz. Weitere Ideen dazu seien ein gesundes Open-Air-Frühstück oder ein Buga-Barbecue.

Im Mittelpunkt der Bewerbung, zu der es auch ein Bewerbungsvideo von der Mr. Movie Production gibt, stehen das Kloster und Münster. „Uns geht es dabei um das klösterliche Leben“, sagt Arenz. In der Tradition der Zisterziensermönche soll ein Obst- und Gemüselehrpfad angelegt werden sowie ein grünes Klassenzimmer. Der vorhandene Kräutergarten soll auf seine Originalgröße zurückgeführt werden. Zudem gebe es Führungen und eine Schaumanufaktur mit Backen und Brauen.

Wander- und Radwege im Fokus

Die Buga sei für die Stadt auch eine Chance, die Wanderwege und Radwege wieder auf aufzuwerten. „Da hängen wir bei der Beschilderung total hinterher und wollen da jetzt durchstarten“, sagt der Bürgermeister. So gibt es bereits den Pilgerweg Althof-Bad Doberan. Daher ist auch die Kapelle in Althof in die Bewerbung mit einbezogen worden. „Die Kapelle wird im Inneren und außen zur Gesundheitskirche mit Therapieformen mit Farbe, Licht und Klang“, heißt es in der Bewerbung. Benjeshecken, Kräuterbeete und Streuobstwiesen sollen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes angelegt werden.

Wichtig sei den Bad Doberanern bei der Bewerbung auch die Gemeinschaft gewesen, dass die Buga zusammen erlebt werde. So könnten sich die Münsterstädter auch mehrere Veranstaltungen vorstellen, wie eine Radtour von Rostock nach Bad Doberan, eine Bauernhof-Kirmes auf dem Kamp, Fußball- und Handballturniere, geführte Themenwanderungen, Konzerte bis hin zu Inszenierungen des Volkstheaters Rostock auf dem Klostergelände.

Ideen sollen umgesetzt werden

Auch wenn Bad Doberan kein Außenstandort werden sollte: „Unabhängig von der Buga wollen wir diese Ideen gerne umsetzen“, sagt Jochen Arenz. Sie werden ins Stadtentwicklungskonzept eingearbeitet, das überarbeitet werden soll. Toni Beyer, der in der Arbeitsgruppe zur Buga mitgewirkt und die Bewerbungsunterlagen mit erarbeitet hat, ergänzt: „Wir wollen auch viele Ideen entwickeln, die nicht in der Bewerbung drin sind.“

Was die Buga Bad Doberan kosten wird, steht noch nicht fest. „Meine Vorstellung ist, dass wir die Buga bei uns für alle Besucher kostenfrei machen“, sagt Jochen Arenz. Einzäunungen solle es nicht geben. Doch zusammen mit der Stadtvertretung werde entschieden, „was uns die Buga wert ist“ und wie viel Geld im Haushalt eingestellt werde.

