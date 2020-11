Nienhagen

Ende September begann die Firma Colcrete – von Essen Wasserbau GmbH & Co. KG aus Ueckermünde in Nienhagen, die Buhnen landseitig zu ersetzen. Seeseitig wurden sie in den Lücken ergänzt. Verschiedene Materialien und Hölzer befanden sich in Teilen des Strandabschnittes im Boden. So kamen unter anderem auch vor einigen Jahren Beton- und Kunststoffpfähle zum Einsatz, um zu testen, wie langlebig sie sind. Deshalb wurde die Buhne Nummer zwei nicht erneuert, weil das Holz noch komplett in Ordnung ist.

Lesen Sie auch

Die neuen von der Firma gesetzten Buhnenabschnitte bestehen aus bohrmuschelresistentem südafrikanischen Eukalyptus-Plantagenholz. Die landseitigen Buhnenreihen sind deshalb wichtig, weil es immer wieder zu Hochwasser kommt, das den Strand schmaler machen würde, was die Buhnenreihen verhindern.

Anzeige

Arbeiten dauerten wegen Sturm länger als geplant

Die Arbeiten hätten eigentlich bereits Ende Oktober beendet sein sollen. Doch Sturm ließ die Bauarbeiten kurzzeitig zum Stoppen kommen. Des Weiteren dauerte das Entfernen alter Pfähle weitaus länger als gedacht, weil sie im Mergel so fest saßen, dass es schwer wurde, sie zu entfernen, um an ihre Stelle die neuen zu setzen. Glück hatten die Arbeiter in einer Woche mit Niedrigwasser, wo sie sich verstärkt auf die Ergänzung der fehlenden Pfähle im Wasser konzentrierten. Die Bauarbeiten zogen in den Wochen viele Schaulustige an. Schon deshalb und aus Sicherheitsgründen war das Areal weitläufig abgesperrt in den Zonen, in denen gearbeitet wurde.

Von Sabine Hügelland