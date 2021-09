Bad Doberan

Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien stellt 21043 Euro aus dem Soforthilfeprogramm „Heimatmuseen“ für das geplante Museum „Hedwig Symanzik“ in Bad Doberan zur Verfügung. Mit diesem Programm beteiligt sich der Bund an der Sanierung und der Erhaltung der Kultur im ländlichen Raum in ganz Deutschland.

Darüber informiert der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge. „Da wegen der Vielzahl der eingereichten bundesweiten Bewerbungen nur ein Teil der Anträge positiv beschieden werden konnte, bin ich froh und glücklich darüber, dass es mit der Förderung zur Errichtung des Museums in Bad Doberan geklappt hat“, teilt Junge mit. Er stehe im Austausch mit den Akteuren vor Ort. „Dass jetzt mit den finanziellen Mitteln des Bundes die Umsetzung eines Museums ,Hedwig Symanzik’ mit Wechselausstellungen zu Kunst, Kultur, Bildung und Heimatkunde umgesetzt werden kann, sind tolle Nachrichten für die Menschen in Bad Doberan und der gesamten Region.“

Die Akteure, das sind Dr. Patrick Westfeld und seine Lebenspartnerin Nicole Hey. Sie erwarben das Wohnhaus der Doberaner Künstlerin. Daraus möchten sie eine Begegnungsstätte machen. Um das Projekt umsetzen zu können, müsse sie noch die Eigenmittel in Höhe von 25 000 Euro aufbringen und sind dabei auf Spenden angewiesen.

Hedwig Symanzik beschäftigte sich intensiv mit der Gestaltung von Tierplastiken in Ton, farbig glasiert und arbeitete auf den Gebieten der Bildhauerei, Holzschnitt und Keramik. Sie gehörte als eine der Ersten zur Fachschule für Angewandte Kunst Heiligendamm (FAK), Abteilung Plastik.

Von OZ