Rostock/Berlin

Gute Nachrichten für die Kulturlandschaft in MV: Der Bund wird im kommenden Jahr mehr als 40 Millionen Euro für Kultur- und Denkmalschutz im Nordosten bereitstellen. Darauf habe sich der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag in Berlin geeinigt, informiert CDU-Abgeordneter Eckhardt Rehberg.

16 Projekte werden gefördert

Konkret solle Geld für 16 Projekte in MV fließen. Für einen Erweiterungsbau des Meeresmuseums Stralsund sind zehn Millionen vorgesehen, knapp 4,5 Millionen Euro für das Schloss Tützpatz, 4,1 Millionen für das Herrenhaus Kummerow und 3,4 Millionen für das Bildungszentrum Prora auf Rügen. Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald soll anlässlich des 250. Geburtstags von Caspar David Friedrich 2,9 Millionen Euro erhalten. Weitere Projekte und die geplante Förderung: Schloss Mirow 2,8 Millionen, Schlossturm Neustrelitz zwei Millionen, Burg Kurzen Trechow 1,9 Millionen, Kirche St. Marien Barth 1,75 Millionen, Münster Bad Doberan 400000, Kirche Gingst 600000 und das Thünengut Tellow 755000 Euro.

Auch an der Sanierung des Segelschulschiffes „Greif“ werde sich der Bund beteiligen. Vorgesehen seien dafür 1,7 Millionen Euro.

CDU-Mann Rehberg zeigt sich nach den Verhandlungen in Berlin zufrieden. „Der Tourismus stellt in MV einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar“, sagt er. Gerade Kulturtourismus habe dabei eine immer größere Bedeutung und sichere Jobs.

Von Frank Pubantz