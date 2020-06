Bundesfreiwilligendienst: So geht Engagement in Kühlungsborn trotz Corona

Kühlungsborn

Das Virus konnte Viviane Hahn nicht abschrecken. Die junge Frau leistet ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Pflegewohnpark in Kühlungsborn – und hat nicht einen Moment lang überlegt, ihre Tätigkeit dort wegen Corona zu beenden. „Abzubrechen kam für mich nicht infrage“, sagt sie. Zu den Aufgaben von Viviane Hahn gehört unter anderem, die Bewohner zu waschen und ihnen Essen zu reichen. Sorgen macht sich die 17-Jährige allerdings schon wegen der Nachrichten über die Ausbreitung der Krankheit.

„Ich glaube aber nicht, dass es hier passiert,“ sagt Hahn. Denn in der Einrichtung halte man sich an die Vorsichtsmaßnahmen wie zum Beispiel das Desinfizieren der Hände. „Und zur Sicherheit tragen wir natürlich eine Maske.“ Ganz so entspannt sehen das viele Bewohner des Pflegewohnparks jedoch nicht. „Sie haben Angst, dass das Virus herkommt“, sagt die Kühlungsbornerin. Zu ihrem Arbeitsalltag gehöre es deshalb momentan auch, die Bewohner zu beruhigen.

„Freiwilliges Engagement gerade jetzt besonders wichtig“

„Im Bundesfreiwilligendienst gibt es keine Regelungen, die die Besetzung von Plätzen aufgrund von Corona einschränken“, sagt Antje Mäder, Pressesprecherin des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). „Ganz im Gegenteil.“ Denn gerade jetzt sei freiwilliges Engagement für die Gesellschaft besonders wichtig. Den Angaben der Sprecherin zufolge wurden vielfältige Möglichkeiten geschaffen, Engagement auch und gerade während der Corona-Pandemie zu ermöglichen. Freiwillige, die ihren Dienst nicht wie vorgesehen antreten können, weil die Einsatzstelle teilweise geschlossen ist, müssten nicht auf den Einsatz verzichten. „Sie können ihren Bundesfreiwilligendienst in dieser Zeit auch in anderen gemeinwohlorientierten Einrichtungen leisten“, sagt Antje Mäder.

Internetportal und Corona-Prämie

„Für die Vermittlung hat das Familienministerium ein eigenes Internetportal zur Verfügung gestellt. Auch für Freiwillige, die in ihre Einsatzstellen im Rahmen der Corona-Pandemie über die ursprünglich vereinbarte Dauer ihres BFD hinaus unterstützen möchten, wurden Erleichterungen eingeführt“, sagt sie. Ein zusätzlicher Anreiz für Bufdis in Pflegeeinrichtungen dürfte sein, dass auch sie einen Anspruch auf Zahlung einer Corona-Prämie in Höhe von 100 Euro haben. Das lege das zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite fest, das der Bundestag am 14. Mai dieses Jahres beschlossen habe.

Der Pflegewohnpark in Kühlungsborn nutzt das Zentrale Vermittlungsportal erst seit Kurzem. „Wir haben aber in der Vergangenheit Bufdi-Stellen ausgeschrieben“, sagt der Leiter Robert Scherfchen. Die beiden zur Verfügung stehenden Stellen habe man auch stets besetzen können.

Vorbereitung auf das Arbeitsleben

Die meisten Bewerbungen erhalte die Einrichtung nach den Schulprüfungen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich auch Viviane Hahn dort beworben. „Ich wusste noch nicht genau, was ich machen wollte“, sagt sie. „Ich wollte nach der mittleren Reife Berufserfahrung sammeln, am liebsten in einem Altenheim“, sagt sie. Freunde hätten sie dann auf den Pflegewohnpark aufmerksam gemacht. „Außerdem“, sagt die junge Frau, „macht sich ehrenamtliches Engagement gut in der Bewerbung.“ Junge Menschen für Pflegeberufe zu interessieren, ist auch ein Grund für die Kühlungsborner Einrichtung.

„Wir möchten den Bufdis die Möglichkeit geben, einen Einblick in einen gesundheitlichen und sozialen Bereich zu gewinnen“, sagt Leiter Robert Scherfchen. „Sie werden zudem ein wenig auf das Berufsleben vorbereitet und haben die Möglichkeit, auszuloten, ob der Gesundheitssektor vielleicht doch eine Alternative für die spätere Ausbildung oder ein Studium bietet, die man vorher gar nicht in Betracht gezogen hat.“

Zudem könnten die Freiwilligen während der Tätigkeit ihre Sozialkompetenz ausbauen und erweitern. Sie bekämen einen guten Einblick, was es heißt, ältere Menschen zu pflegen und zu umsorgen. Das hat auch Viviane Hahn während ihres Bundesfreiwilligendienstes gemerkt. „Ich habe erfahren, dass nicht alles so schnell geht, wie man es gern hätte“, sagt sie. Allerdings auch, dass ihr soziale Berufe liegen. Sie würde gern Sozialassistentin oder Heilerzieherin werden.

Von Cora Meyer