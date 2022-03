Bundestag diskutiert Corona-Impfpflicht: So werden Mecklenburgs Abgeordnete abstimmen

Rostock/Schwerin

Über kaum ein anderes Thema wird so viel diskutiert – soll eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland eingeführt werden, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen? Über diese Frage wird am 17. März auch im Bundestag diskutiert. 80 Minuten sind laut Tagesordnung eingeplant, um über fünf Anträge zu diesem Thema zu debattieren.

Darum geht es in den einzelnen Anträgen:

1. Allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, befristet bis Ende 2023. Ausgenommen sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Frauen zu Beginn der Schwangerschaft (eingebracht von diversen Politikern der Ampel-Parteien).

2. Pflichtberatung und Impfpflicht ab 50 Jahren, sollte sich durch die Beratungen nicht die Impfquote bis zum 15. September erhöhen (Einbringer: Politiker der Ampel-Parteien).

3. Impfbereitschaft erhöhen ohne Impfpflicht (eingebracht von 50 Politikern verschiedener Parteien, unter anderem von Wolfgang Kubicki, FDP, und Sahra Wagenknecht, Linke).

4. Impfvorsorge mit gestaffelter Pflicht in drei Stufen, die erst greift, wenn sich die Lage verschärft. Dann sind zunächst Personen über 60 Jahren an der Reihe, dann Ü50, dann Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur sowie in Schulen, Kitas und bei der Polizei. Genaue Kriterien sind aber noch offen (Einbringer CDU/CSU).

5. Keine Impfpflicht, weil dafür eine gesundheitspolitische Grundlage fehlt (eingebracht von der AfD).

Bei dem Thema sollen die Abgeordneten frei nach ihrem Gewissen entscheiden, nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit. Aus Mecklenburg sind zehn Politiker im Bundestag vertreten. Doch wie werden sie sich positionieren? Die OZ hat vorab nachgefragt.

Reem Alabali-Radovan (SPD) – allgemeine Impfpflicht

„Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene, um nicht von einer Infektionswelle in die nächste zu schlittern. So können wir in Zukunft eine Überlastung der Krankenhäuser und Pflegekräfte verhindern“, sagt Reem Alabali-Radovan (SPD). Für die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis 12 (Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I) ist klar: „Je mehr Menschen sich impfen, desto besser schützen wir Risikogruppen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Damit wir gemeinsam die Pandemie beenden, brauchen wir aber eine höhere Impfquote.“

Reem Alabali-Radovan (SPD) Quelle: Britta Pedersen

Auch über sich selbst sagt die 31-Jährige, dass sie geboostert ist. „Ich bin überzeugt, dass wir mit der Solidarität aller auch den Alltag für alle einfacher machen.“

Johannes Arlt (SPD) – noch unentschlossen

Für den Wahlkreis 17 (Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III) sitzt Johannes Arlt (SPD) im Bundestag. Der 37-jährige Berufsoffizier der Luftwaffe und Unternehmer wusste zu Redaktionsschluss noch nicht, für welchen der fünf Vorschläge er abstimmen wird. Erst wolle er sich die schriftlichen Zusammenfassungen aller Anträge anschauen, bevor er ein klares Statement dazu abgibt, ließ er am Dienstag mitteilen.

Johannes Arlt (SPD) Quelle: Hans Ziertmann

Er selbst ist geboostert.

Dietmar Bartsch (Linke) – uneindeutig

Wie Dietmar Bartsch (Linke) bei der Debatte um eine Impfpflicht abstimmen wird – darüber äußert er sich kryptisch. Über sein Büro ließ er mitteilen: „Er wird einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren und einer Impfpflicht ab 50 Jahren nicht zustimmen, dem Unionsantrag nicht und dem AfD-Antrag grundsätzlich nicht“. Demnach würde nur noch der Antrag der 50 Politiker übrig bleiben, der sich dafür einsetzt, die Impfbereitschaft zu erhöhen, ohne direkt eine Pflicht einzuführen. So explizit sagt er es aber nicht.

Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag Quelle: Fabian Sommer

Dietmar Bartsch selbst, der für den Wahlkreis 14 (Rostock – Landkreis Rostock II) im Bundestag sitzt, ist dreifach geimpft.

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) – Nein zur Impfpflicht

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) wird sämtliche Anträge ablehnen, die auf eine Impfpflicht abzielen, egal in welcher Form. „Grundrechte sind nicht verhandelbar, sie gelten immer und zwar für alle. Es gibt keinen Verfassungsbruch ‚light‘. Stattdessen werde ich unseren eigenen Antrag unterstützen, der da heißt: ‚Keine gesetzliche Impfpflicht gegen das Covid-19-Virus‘“, sagt die Volksvertreterin für den Wahlkreis 17 (Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III).

Ulrike Schielke-Ziesing Quelle: privat

„Für eine Impfpflicht gibt es einfach keine sachliche Begründung mehr. Zu Anfang hatte man noch die Hoffnung, man könnte das Virus durch möglichst flächendeckende Impfungen ausrotten. Heute ist klar: Auch Geimpfte übertragen das Virus, auch Geimpfte werden krank. Natürlich soll sich jeder impfen lassen, der das möchte, die Möglichkeit dazu ist ja da“, heißt es in der Erklärung der 52-Jährigen weiter. Sie selbst ist nicht geimpft.

Frank Junge (SPD) – allgemeine Impfpflicht

„Ich unterstütze den Antrag für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren, den ich auch mit unterzeichnet habe. Mit der Einführung der Impfpflicht schützen wir die Gesundheit der gesamten Bevölkerung und beugen einer Überlastung des Gesundheitssystems bei zukünftigen Infektionswellen vor – die uns nach Aussagen von Experten im Herbst und Winter erneut bevorstehen werden. Mit dem Gesetz legen wir den Grundstein für einen besseren Winter“, sagt Frank Junge (SPD) zu der bevorstehenden Debatte.

Was ihm jedoch wichtig ist, hervorzuheben: „Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können sowie Frauen am Beginn ihrer Schwangerschaft müssen sich nicht impfen lassen.“ Diese Klarstellung ist mir ganz wichtig. Der 54-Jährige, der den Wahlkreis 13 (Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I) vertritt, hofft sehr, dass es eine Mehrheit für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gibt.

Frank Junge (SPD) Quelle: Marco Urban

Frank Junge ist vollständig geimpft. Die Boosterung ist aufgrund einer kürzlich durchgemachten Infektion mit Covid-19 bisher nicht erfolgt, wird aber noch im März geschehen.

Ina Latendorf (Linke) – Tendenz zu Impfbereitschaft erhöhen

Eine genaue Zustimmung oder Ablehnung zu den fünf Bundestagsanträgen will Ina Latendorf (Linke) bis zum Redaktionsschluss noch nicht abgeben, weil ihr diese noch nicht schriftlich vorlagen. Sie hat jedoch eine Tendenz: „Ich halte eine allgemeinverbindliche Impfpflicht für verfassungsrechtlich bedenklich und werde ihr nicht zustimmen. Aus der Perspektive des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung bin ich aber dafür, dass sich möglichst viele Menschen gegen Sars-Cov-2 impfen lassen und favorisiere daher die Intensivierung der Aufklärung über die Impfbereitschaft“.

Ina Latendorf, Bundestagsabgeordnete der Linken für MV Quelle: BUND MV

Die 50-Jährige, die im Wahlkreis 12 (Schwerin – Luidwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I) für den Bundestag gewählt worden ist, ist geboostert.

Dietrich Monstadt (CDU) – Impfpflicht in drei Stufen

Dietrich Monstadt (CDU) unterstützt den Antrag seiner Fraktion, bei dem es darum geht, einerseits Impfvorsorge zu betreiben und andererseits die Impfpflicht in drei Stufen einzuführen, wenn sich die Lage weiter verschärfen sollte. „Dieser schafft die Voraussetzungen für eine Vorsorge gegen weitere Pandemiewellen statt eine vorschnelle allgemeine Impfpflicht zu installieren“, sagt der 64-Jährige. Seiner Ansicht nach ist es eine „Farce, dass die links-liberale Regierung selbst mangels Geschlossenheit keinen Antrag mit eigener parlamentarischer Mehrheit vorlegen kann“.

Dietrich Monstadt(CDU/CSU) Quelle: Bundestag

Dietrich Monstadt vertritt den Wahlkreis 12 (Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I) im Bundestag und ist geboostert.

Hagen Reinhold (FDP) – Impfbereitschaft erhöhen

„Ich stimme für den Antrag zur freiwilligen Impfbereitschaft ohne eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus. Damit wird auf Ausgewogenheit und Freiwilligkeit zur Impfung gesetzt“, sagt Hagen Reinhold (FDP), der den Wahlkreis 14 (Rostock – Landkreis Rostock II) im Bundestag vertritt. Seine Begründung: „Aktuell haben wir keinen dauerhaft wirksamen Impfstoff, bei dem eine allgemeine Impfpflicht zielführend und verhältnismäßig wäre. Sollten Impfungen gegen Covid langanhaltend erfolgversprechend sein, kann das Parlament kurzfristig zusammentreffen und reagieren“. Seiner Ansicht nach sollte sich der Staat darauf fokussieren, Impfangebote auszubauen, das Gesundheitssystem zu stärken und im Herbst gewappnet zu sein.

Hagen Reinhold (FDP) Quelle: Christian Rödel

„Ich bin freiwillig geboostert, werbe für das Impfen, weil ich weiß, wie gefährlich diese Krankheit ist. Ich möchte mich schützten, meine Liebsten und die Bevölkerung. Das gelingt nicht mit Zwang. Das gelingt mit Aufklärung und Vorbildern. Die schlechte Arbeit der alten Regierung wird nicht dadurch besser, dass wir Druck auf- und Vertrauen abbauen“, betont der 43-Jährige.

Katrin Zschau (SPD) – allgemeine Impfpflicht

Katrin Zschau (SPD) hat bereits die einrichtungsbezogene Impfpflicht unterstützt und wird nun auch für die allgemeine Impfpflicht für Volljährige stimmen. „Die Wissenschaft hat uns bereits vor zwei Jahren klargemacht, dass wir uns als Gesellschaft nur bei einer Impfquote von 90 Prozent vor dem Coronavirus schützen, zur Normalität zurückkehren und das Gesundheitssystem entlasten können“, begründet die 45-Jährige. „Für richtig halte ich es zudem, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von einer solchen Impfpflicht auszunehmen, da es vor allem Erwachsene sind, die diese Pandemie befeuern und bei denen die Impfquote seit einiger Zeit nahezu stagniert.“

Katrin Zschau (SPD) Quelle: Marcus Dejosez

Katrin Zschau ist für den Wahlkreis 14 (Rostock – Landkreis Rostock II) in den Bundestag gewählt worden und ist dreifach gegen das Coronavirus geimpft.

Simone Borchardt (CDU) – Impfpflicht in drei Stufen

Simone Borchardt (CDU) sitzt für den Wahlkreis 13 (Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I) im Bundestag. Auch sie unterstützt den Vorschlag ihrer Fraktion, der ein Impfvorsorgegesetz mit gestaffelter Pflicht in drei Stufen vorsieht.

Simone Borchardt (CDU) Quelle: privat

Neben der fehlenden Geschlossenheit der Ampel-Koalition kritisiert die 54-Jährige auch, dass die Bundesregierung bis heute gar keine eigene Position zur allgemeinen Impfpflicht formuliert hat. „Daher halten wir eine Impfpflicht unter den gegebenen Umständen nicht zielführend.“ Simone Borchardt gibt an, dass sie geimpft ist.

Von Ann-Christin Schneider