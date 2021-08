Bundestagswahl 2021 in MV: Wahlkreis 13 – alle Infos und Kandidaten

Grevesmühlen

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Wahlkreis 13 „Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I“ in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetragen.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 13 in MV?

Der Wahlkreis 13 umfasst:

vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die Stadt Parchim sowie die Ämter Crivitz, Eldenburg-Lübz, Goldberg-Mildenitz, Parchimer Umland, Plau am See und Sternberger Seenlandschaft,

vom Landkreis Nordwestmecklenburg die Städte Grevesmühlen und Wismar, die amtsfreie Gemeinde Insel Poel sowie die Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Grevesmühlen-Land, Klützer Winkel, Neuburg und Neukloster-Warin,

vom Landkreis Rostock die Städte Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn und Neubukow, die amtsfreie Gemeinde Satow sowie die Ämter Bad Doberan-Land und Neubukow-Salzhaff.

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021?

Wie viele Stimmen habe ich bei der Bundestagswahl?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird der oder die Wahlkreisabgeordnete im Wege der Direktwahl gewählt. Sie wird auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit der Zweitstimme, die auf der rechten Stimmzettelhälfte vergeben wird, wählt man die Landesliste einer Partei.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 13 bei der Bundestagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Im Wahlkreis 13 stehen zur Auswahl:

Simone Borchardt (CDU), Geschäftsbereichsleiterin Pflege aus Warnow

Andreas-Michael Mrachacz (AfD), Diplom-Mediziner und Facharzt für Pathologie aus Lübow

Judith Keller (Die Linke), Schulsozialarbeiterin aus Roggendorf OT Klein Salitz

Frank Junge (SPD), Diplomsportlehrer und Bundestagsmitglied aus Wismar

Daniel Bohl (FDP), Landwirt aus Jesendorf OT Büschow

Martin Mölau (Grüne), Industriekaufmann aus Hornstorf OT Kritzow

Torsten Neitzel (Freie Wähler), Tischler aus Schorssow OT Bülow

Stephanie Zajonc (dieBasis), Sekretärin aus Bad Doberan

Dr. Rainer Löwe (parteienunabhängig), Arzt aus Wismar

Wer hat bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 13 gewonnen?

Die meisten Erststimmen bekam Karin Strenz von der CDU (30 Prozent), sie setzte sich gegen Frank Junge von der SPD durch (24 Prozent). Karin Strenz ist im März 2021 überraschend auf einem Flug von Kuba nach Deutschland gestorben.

Welche Partei kann ich bei der Bundestagswahl 2021 mit der Zweitstimme wählen?

CDU

AfD

Die Linke

SPD

FDP

Bündnis 90/Die Grünen

Tierschutzpartei

NPD

Die Partei

Freie Wähler Mecklenburg-Vorpommern

ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)

MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands)

dieBasis (Basisdemokratische Partei Deutschland)

DKP (Deutsche Kommunistische Partei)

Die Humanisten

Piratenpartei Deutschland

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

Volt Deutschland

Wann öffnen die Wahllokale im Wahlkreis 13?

Die Wahllokale in MV haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt wird in dem Wahlraum, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist.

Was muss zur Wahl mitgebracht werden?

Mitgebracht werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis – Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.

Ich möchte Briefwahlunterlagen beantragen. Wie geht das?

Wer seine Stimmen per Briefwahl abgeben möchte, muss bei seiner Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich (aber nicht telefonisch) einen Antrag darauf stellen. Ein Vordruck dessen befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten spätestens bis zum 4. September 2021 zugestellt wird. Mit ihm können die Briefwahlunterlagen angefordert werden.

Der Antrag ist an die zuständige Gemeindewahlbehörde, die aus der Absenderangabe der Wahlbenachrichtigung ersichtlich ist, zurückzusenden. Wo es angeboten wird, kann der Wahlscheinantrag auch elektronisch via E-Mail, App oder QR-Code sowie per Fax gestellt werden.

Von Pauline Rabe