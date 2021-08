Warin

Über Urlaub auf dem Bauernhof ist Daniel Bohl zu seinem Beruf gekommen: Der 49-Jährige ist Landwirt, kommt aus Jesendorf und will für die FDP in den Bundestag. Er kandidiert im Wahlkreis 13, der die Region Bad Doberan, Wismar und Grevesmühlen umfasst.

Seine Patentante hatte einen Bauernhof, auf dem er seine Liebe für den Beruf gewann, erzählt er. Daraufhin entschied Daniel Bohl sich für eine Ausbildung zum Landwirt und ging anschließend zum Studium nach Stuttgart und Halle/Saale. „Ich war schon immer politisch interessiert“, sagt er „und da habe ich mich dann mal ein bisschen umgeschaut und mich der FDP angeschlossen.“ Das Zusammenspiel von Freiheit und Eigenverantwortung, für das die Partei stehe, habe ihn angesprochen. Auch für Landwirte bedeute das weniger Regelungen. „Wir trauen den Landwirten mehr zu“, sagt Daniel Bohl.

Seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik

Er ist in seiner Heimatgemeinde Jesendorf seit 17 Jahren in der Gemeindevertretung, seit 12 Jahren stellvertretender Bürgermeister und außerdem stellvertretender Landesvorsitzender der FDP Mecklenburg-Vorpommern. Ziel seiner Kandidatur für den Bundestag sei es, in der Hauptstadt die Fahne für den ländlichen Raum hochzuhalten, „damit der in Berlin nicht vergessen wird.“ Denn dort gebe es viele Vorzüge, die es auf dem Land nicht gibt. „Straßenbahnen und U-Bahnen haben wir nicht und werden wir vermutlich auch nie haben“, sagt der FDP-Kandidat, der trotzdem gerne hier lebt. „Man ist schneller in der Natur, hat mehr Platz und steht morgens nicht im Stau.“

Die Infrastruktur ist für ihn ein entscheidender Punkt: „Wir brauchen auch in kleinen Orten Schulen, damit vor allem Grundschüler nicht so weit fahren müssen“, sagt Daniel Bohl. Natürlich ließe sich der öffentliche Personennahverkehr auf dem Land nicht so ausbauen wie in der Stadt, „aber der Schülerverkehr muss gewährleistet werden“.

Das ist der Wahlkreis 13 Der Bundestagswahlkreis 13 umfasst Teile dreier Landkreise. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gehören die Stadt Parchim sowie die Ämter Crivitz, Eldenburg-Lübz, Goldberg-Mildenitz, Parchimer Umland, Plau am See und die Sternberger Seenlandschaft dazu. Im Landkreis Nordwestmecklenburg sind es die Städte Grevesmühlen und Wismar, die amtsfreie Gemeinde Insel Poel sowie die Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Grevesmühlen-Land, Klützer Winkel, Neuburg und Neukloster-Warin und im Landkreis Rostock die Städte Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn und Neubukow, die amtsfreie Gemeinde Satow sowie die Ämter Bad Doberan-Land und Neubukow-Salzhaff. Neben Daniel Bohl kandidieren Simone Borchardt aus Warnow (CDU), Frank Junge (SPD), Andreas-Michael Mrachacz (AfD), Judith Keller (Linke), Martin Mölau (Bündnis 90/Die Grünen), Torsten Neitzel (Freie Wähler) und Stephanie Zajonc (Die Basis) sowie Dr. Rainer Löwe als unabhängiger Bewerber.

Unternehmen und Fachkräfte aufs Land locken

Ein Vorteil des ländlichen Raumes gegenüber der Stadt sei auch, dass Immobilien und Grundstücke hier oft günstiger sind. Das könnte es für Unternehmen attraktiv machen, sich anzusiedeln – „aber das geht nicht ohne vernünftigen Internetanschluss.“ Mindestens genauso wichtig sei aber auch, Fachkräfte zu gewinnen: „Was nützt Glasfaser, wenn am Schreibtisch keiner arbeitet“, sagt Daniel Bohl. „Wir müssen Unternehmen haben, die gut laufen und ein anständiges Umfeld schaffen, dass es für die Leute attraktiv ist. Wenn junge Familien kommen, müssen zum Beispiel auch Freizeitmöglichkeiten gegeben sein.“ Die gäbe es beispielsweise in Vereinen.

Daniel Bohl selbst ist kinderlos und in seiner Freizeit gern mit seiner Fotokamera unterwegs. Am liebsten fotografiert er Landschaften. „Wir wohnen ja in einer Gegend, wo andere Urlaub machen“, sagt er. Vor allem in Kühlungsborn, Rerik oder auf Poel finde er immer wieder spannende Motive. Aber auch im Binnenland. Denn Daniel Bohl hat die Kamera immer dabei, wenn er im Auto unterwegs ist. Als stellvertretender Vorsitzender der Wariner Pflanzenbau eG fährt er regelmäßig die Felder der beiden dazugehörigen Höfe ab. „Und wenn ich etwas Schönes sehe, halte ich an und fotografiere es.“

Von Cora Meyer