Wechsel im Wahlkreis 13: Frank Junge holt für die SPD das Direktmandat in den Bundestag. Der Wahlkreis, der Grevesmühlen, Wismar und Bad Doberan umfasst, war zuvor in CDU-Hand. Simone Borchardt (CDU) bekommt über den Listenplatz einen Sitz in Berlin.