Das regionale Busunternehmen Rebus bildet künftig seine eigenen Busfahrer aus. Zum 1. November eröffnet Rebus seine eigene Fahrschule. Es handele sich dabei um eine Initiative zur Fachkräftesicherung, teilte das Unternehmen mit. Dafür benötigte es eine Genehmigung von der Güstrower Fahrerlaubnisbehörde. Persönlich überreichte Leiterin Birgit Schnorrbusch sie in der vergangenen Woche an Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. „Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um selbst aktiv Einfluss zu nehmen und ausreichend qualifizierte Busfahrer im Landkreis einsetzen zu können“, sagt Thomas Nienkerk. „Angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels müssen Unternehmen verstärkt Ausbildungsverantwortung übernehmen. Die Qualität des ÖPNV hängt maßgeblich von motivierten und gut ausgebildeten Busfahrern ab.“ Offiziell nennt sich der Ausbildungsgang Fachkraft im Fahrbetrieb. Die Absolventen „führen Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr und sorgen für die sichere Beförderung der Fahrgäste“, heißt es in der offiziellen Stellenbeschreibung.

Umschulung für Azubis möglich

Das könnte bald auch Chris Hamel. Der 20-Jährige macht derzeit noch eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker in der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik bei Rebus. Er ist im dritten Lehrjahr. „Für mich stand fest, dass ich was Handwerkliches machen wollte“, sagt er. „Ich interessiere mich für Technik, möchte aber auch als Busfahrer arbeiten.“ Als Chris Hamel mit der Ausbildung begann, hätte es seinen Angaben zufolge vor Ort noch nicht die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb gegeben. Deshalb entschied sich der Güstrower zunächst für den anderen Beruf, den er bei Rebus erlernen konnte. Ab September beginnt dann die Ausbildung als Fachkraft im Fahrbetrieb. „Dann besteht auch für mich die Möglichkeit zu einer Umschulung in der betriebseigenen Fahrschule“, sagt Chris Hamel. „In meiner Ausbildung gefällt mir insbesondere das tolle Team hier“. Im Busunternehmen werden aktuell sieben junge Männer als KFZ-Mechatroniker in der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik ausgebildet.

Die Fahrschule leitet der langjährigen Rebus-Mitarbeiter Thomas Karmelita. Für die Ausbildung stehen zwei Busse zur Verfügung. Bereits am 1. November starten die ersten sieben Fahrschüler in der betriebseigenen Ausbildungsstätte. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 250 Mitarbeiter, davon sind 160 Buskraftfahrer.

Ausgezeichnete Ausbildung

Rebus wurde vor Kurzem von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock mit dem Titel „TOP Ausbildungsbetrieb 2020" ausgezeichnet – bereits zum zehnten Mal. Insgesamt zeichnete die IHK in diesem Jahr 83 Unternehmen aus. Sie alle überzeugten die Jury mit innovativen Ideen in der Berufsorientierung, mit interessanten Konzepten, die schon vor Beginn der Ausbildung die künftigen Azubis in das Unternehmen einbinden oder mit einer umsichtigen Betreuung und Förderung während der Ausbildung.

Seit 2007 wird der Titel an Unternehmen verliehen, die selbst ausbilden und sich den Qualitätskriterien der IHK stellen. In den 13 Jahren wurde der Titel „TOP Ausbildungsbetrieb“ im Bezirk der IHK zu Rostock insgesamt 866 Mal verliehen. „Wir sind stolz auf die Ehrung und unseren motivierten Berufsnachwuchs“, sagte Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. „Eine eigene hochwertige Ausbildung ist die beste Investition in die Zukunft und Fachkräftesicherung. Deshalb starten wir im September mit dem neuen Ausbildungsberuf ‚Fachkraft im Fahrbetrieb‘ jetzt auch in Form einer dreijährigen Facharbeiterausbildung.“

Sowohl dafür als auch für die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker werden noch Bewerbungen von Schulabsolventen und Ausbildungssuchenden für das neue Lehrjahr entgegengenommen. Chris Hamel hat bald die Qual der Wahl, als was er arbeiten möchte: „Was die Zukunft betrifft, bin ich für beides offen: für die Werkstatt oder den Fahrbetrieb.“

Von Cora Meyer