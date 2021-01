Das Busunternehmen Joost’s Ostsee-Express hat Busse abgemeldet, die Reisebüros sind geschlossen. Es ist eines von vielen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, das vom Corona-Lockdown betroffen ist. Dennoch blick Geschäftsführer Tilo Joost optimistisch in die Zukunft und arbeitet an alternativen Reiseangeboten.