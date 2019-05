Kühlungsborn

Der Stadtverband der CDU in Kühlungsborn will den Bau einer Schwimmhalle vorantreiben. „Wir haben als Stadt finanziell gut gewirtschaftet, da können wir uns ruhig mal ein Leuchtturmprojekt erlauben“, sagt der Vorsitzende Lars Zacher. Wo die Halle stehen soll, ist noch offen. „Es gibt mehrere Möglichkeiten, jede hat ihre Vor- und Nachteile. Die muss man abwägen.“

Villa Baltic soll in neuem Glanz erstrahlen

Wichtig sei ihm, dass die verschiedenen Projekte nach und nach angegangen würden. „Lieber eines weniger und dafür hochklassiger.“ Am Herzen liegt der CDU Kühlungsborn auch die Villa Baltic. „Wir lassen nichts unversucht, dass es dabei vorangeht, gehen auch auf Investoren zu.“ Ziel sei es, dass das Haus in neuem Glanz erstrahle. Natürlich sei die Villa in privater Hand, die Christdemokraten bemühten sich aber, den Eigentümer zu unterstützen.

Wohnungen und Kitaplätze fehlen

„Natürlich wollen wir nicht nur Touristen ansprechen“, sagt Lars Zacher. Er sei zwar überzeugt, dass die Gäste auch Vorteile für die Einheimischen brächten. „Zurücklassen möchten wir die Kühlungsborner aber nicht.“

Und die beklagen unter anderem den Mangel an Kindergartenplätzen. „Wir würden gern eine neue Kita bauen, es gibt möglicherweise sogar einen Investor.“ Angeblich gäbe es aber in dem Ostseebad keinen Bedarf. „Das geht an der Realität vorbei“, sagt Lars Zacher. Es sei wichtig, dass die Kühlungsborner Kinder untergebracht würden. Denn es wirke sich natürlich auch auf die Wirtschaft aus, wenn die Eltern berufstätig sein könnten.

Schwierig – nicht nur für die Einheimischen – ist auch die Lage am Wohnungsmarkt. „Es gibt einen großen Run von außerhalb nach Kühlungsborn“, sagt Lars Zacher. Momentan gebe es keine ausgewiesenen Baufelder mehr, käuflich sei momentan fast nichts mehr zu erwerben. Möglichkeiten hätten jedoch die städtische Nordbau und Verwaltungsgesellschaft mbH Noveg. „Zum Wohnungsbau müssen wir uns regional aufstellen“, sagt Lars Zacher. „Wir müssen mit den Nachbargemeinden reden, wo ist was möglich.“ Allerdings: „Es ist eine Illusion, zu glauben, dass in den nächsten fünf Jahren hunderte Wohnungen gebaut werden.“ Ferienwohnungen sollen vorerst auch keine neuen dazukommen. „Wir halten uns an den Grundsatzbeschluss, obwohl Ferienwohnungen hier und da noch möglich wären.“ Bereits bestehende Unterkünfte sollten bestehen bleiben. „ Kühlungsborn ist ein wunderschöner Ort, alle wollen hierher.“

Fahrradstraßen, Parkhäuser und kostenfreier Bus

Das bringe natürlich auch mehr Verkehr in die Stadt. „Wir streben an, dass wir ein Parkhaus in West bekommen.“ Zwei Standorte würden derzeit geprüft: einer beim Sportplatz, etwas im Wald versteckt, der andere neben dem Lidl. „Ich kann sagen, dass in den nächsten fünf Jahren definitiv eins gebaut werden wird.“

Zusätzlich müsse man das Thema „fahrradfreundliche Stadt“ weiter fokussieren. „Deshalb haben wir die Idee einer Fahrradstraße im Bereich der Ostseeallee und der Strandstraße eingebracht.“ Es gebe immer mehr Fahrräder, dem könne man sich nicht verschließen. Zur Fortbewegung in der Stadt schlagen die Christdemokraten einen kostenlosen Citybus vor. „Aber auch der Nahverkehr muss besser getaktet werden.“ Wartezeiten müssten verkürzt werden.

Disco, Bowlingbahn und Bar im Bürgerhaus?

Eine innerstädtische Alternative zum Pkw ist der Strandmolli. „Eine neue Haltestelle dafür könnten wir uns vor dem Bürgerhaus vorstellen.“ Es soll zwischen Parkdeck und Morada-Hotel entstehen und Platz für Veranstaltungen und Vereine bieten. „Auch eine Bowlingbahn war im Gespräch“, sagt Lars Zacher. „Wir haben außerdem mit einem Discobetreiber gesprochen, der sich vorstellen könnte, ein- oder zweimal im Jahr etwas für die Jugend zu machen.“ Möglich wäre ebenfalls, eine Lounge oder Bar in dem Gebäude zu betreiben. „Bei Strandfesten wird in der Regel ab 23 Uhr der Riegel vorgeschoben, da gehen Partys oft erst los.“ Er glaubt, dass die Leute danach eine weitere Feiermöglichkeit vermissten.

CDU hat die meisten Kandidaten

„Wir haben viele Themen auf der Agenda.“ Seiner Ansicht nach sei das auch ein Grund dafür, dass sich viele Menschen in seiner Partei engagieren wollten. „Hier kannst du richtig was bewegen.“ 21 Kandidaten gehen für die CDU ins Rennen – mehr als für jede andere Partei. „Wir haben bisher 70 bis 80 Prozent der Anträge mit erarbeitet.“ Und das solle auch so bleiben. „Es macht Spaß, helfen zu können und etwas umzusetzen.“

