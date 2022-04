Café Meeresblick in Kühlungsborn wieder geöffnet: Das ist jetzt neu

Kühlungsborn

Eine Tasse Kaffee und ein leckeres Stück Torte mit Blick auf die Ostsee genießen – das ist jetzt im Kaffeehaus Röntgen in der Ostseeallee in Kühlungsborn West wieder möglich. Mit einem „Soft-Opening“ werden seit Mittwoch, den 30. März wieder Gäste begrüßt. Eine offizielle Eröffnungsfeier soll es zu einem späteren Zeitpunkt noch geben, wie Inhaber Frank Röntgen mitteilt.

Denn noch ist nicht alles fertig. „Einige Lampen sollen noch angebracht werden, damit es im Innenbereich noch heller ist“, sagt er. Auch die Küche werde aktuell noch eingeräumt. Seit November wurde das „Café Meeresblick“ am Baltic-Platz renoviert und modernisiert.

Mehr Platz für Mitarbeiter

Der Bereich hinter der Theke wurde so umgebaut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Platz haben und Abstände gut eingehalten werden können. Auch der Küchenbereich sei komplett umstrukturiert. Wie war der erste Tag in dem renovierten Café? „Chaos“, sagt Betriebsleiter Andy Kretschmann und lacht. Das Team müsse sich erst einspielen und an den Umbau gewöhnen. „Wir sind aber alle sehr zufrieden“, sagt der 35-Jährige. Er arbeitet seit acht Jahren im Kaffeehaus und wurde in die Umgestaltung einbezogen. „Der Unterschied ist gewaltig“, sagt er.

„Für die Gäste hat sich fast nichts verändert“, sagt Frank Röntgen. Lediglich der Haupteingang sei jetzt ein anderer. War dieser zuvor an der Seite beim Eingang zu den Ferienwohnungen, komme man jetzt über die große Tür auf der Terrasse ins Café.

Frühstück im Café Röntgen voraussichtlich ab Ostern wieder

Derzeit gebe es erst mal nur eine kleine Essenskarte. Darunter Flammkuchen, sowohl klassisch als auch vegetarisch, Würzfleisch, Bauernfrühstück und eine Tagessuppe. Voraussichtlich ab Ostern solle es dort auch wieder Frühstücksangebote geben.

Preislich habe sich seit der Wiedereröffnung nichts geändert. Allerdings sei Röntgen aufgrund der aktuellen Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen, derzeit dabei, seine Preise neu zu kalkulieren. Künftig könnte es also auch in seinen Cafés teurer werden.

Im Sommer solle es wieder einen Pavillon vor dem Café am Baltic-Platz geben. Dort können die Spaziergängerinnen und Spaziergänger unter anderem an Stehtischen verweilen. Es solle eine „Erlebnisterrasse“ werden, wie Röntgen sagt.

Von Gina Henning