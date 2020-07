Steffenshagen

Das Café Röntgen mit Hauptsitz in Steffenshagen erhält jetzt vom Digitalisierungsministerium in Schwerin Zuwendungen aus dem Landesprogramm zur Förderung der digitalen Transformation in Unternehmen, kurz Digitrans. Das Unternehmen kann sich über 50 000 Euro freuen.

Mit dem Geld wird unter anderem eine cloudbasierte Software angeschafft, über die alle Prozesse von der Organisation über die Produktion bis zum Vertrieb digitalisiert und verknüpft werden. Ein neues Kassensystem soll zudem die bargeldlose Bezahlung ohne Kartenlesegerät ermöglichen.

Fünf Firmen aus dem Landkreis Rostock erhalten insgesamt 74 049,25 Euro aus dem Digitrans-Programm. Neben dem Café Röntgen bekommen im Landkreis Rostock auch die Tischlerei Pingel in Mönchhagen, die Apotheke Dr. Anja Fischer-Beller in Elmenhorst, die Matratzenmanufaktur Almatros aus Papendorf sowie die Brennerei Maennerhobby in Klein Kussewitz finanzielle Zuwendungen.

Um die Wirtschaft im Land auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten und bei der zukunftsfähigen Aufstellung der Unternehmen zu helfen, hat das Energieministerium das Programm Digitrans aufgelegt. Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten und entweder einem Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro können Fördermittel von bis zu 10 000 Euro, in Ausnahmen sogar bis zu 50 000 Euro beantragen.

Unterstützung in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse gibt es für den Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle oder die Umstellung von analogen auf digitale Prozesse. Außerdem sind Investitionen in die IT-Sicherheit und den Datenschutz zur Erhöhung des Digitalisierungsgrads förderbar. Aktuell liegen beim Landesförderinstitut (LFI) bereits 208 Anträge auf Förderung nach der Digitrans-Richtlinie mit einem Fördervolumen von etwa 3,04 Millionen Euro vor.

Von Lennart Plottke