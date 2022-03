Kühlungsborn

Egal ob beim Warten auf den Molli, in der Mittagspause, beim Spaziergang im Ostseebad oder während des Urlaubs – ein Stück Kuchen und ein frischer Kaffee sind ein Muss bei dem herrlichen Frühlingswetter derzeit. Anstatt immer nur beim Bäcker zu landen, stellt die OZ drei besondere Cafés in Kühlungsborn vor, die mit ihrem Ambiente überzeugen.

Café Katharina in Kühlungsborn

Sybille Kollien und Andrea Diederichs genießen ihre Mittagspause mit einem Becher Eis. Sie haben es sich auf den alten Möbeln in der Ecke des Cafés Katharina in der Dünenstraße 1a in Kühlungsborn gemütlich gemacht. Die beiden Arbeitskolleginnen kommen täglich hierher, weil es so lecker ist. „Manchmal essen wir Würzfleisch, eine Soljanka oder auch einen Eisbecher“, erzählt Andrea Diederichs.

Das Café Katharina überzeugt die Gäste mit einer „Wohnzimmer-Atmosphäre“. Sie können sich hier fühlen wie zu DDR-Zeiten. Denn die Tische und Stühle stammen noch von früher. „Die Inhaberin, bei der ich das Café gepachtet habe, bestand darauf, dass die Möbel drinbleiben“, erzählt die Chefin Katharina Schulz. Daraus sei dann das „Vintage-Café“ entstanden. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute das so gut annehmen“, sagt sie.

Angebot und Preise im Café Katharina

Ganz nach dem DDR-Motto gibt es hier auch selbst gemachtes DDR-Softeis und Kuchen, der nach dem Rezept von Katharinas Oma Gerda gebacken wird. „Der Käsekuchen ist bei uns der Renner“, erzählt sie. Dieser werde jeden Tag frisch gebacken. Neben Kuchen, Torte und Eis gibt es aber auch Soljanka und Würzfleisch im Angebot. Das komme bei den Gästen gut an. Auch vegane und glutenfreie Kuchen und Eis werden angeboten.

Das Stück Kuchen kostet ab dem 1. April 3,30 Euro, für ein Stück Torte sind es 4 Euro. Eine Kugel Eis kostet dann 1,40 Euro. Gemütlich sitzen kann man sowohl drinnen als auch draußen auf der Terrasse. Dort hat man vor allem mittags bis etwa 14 Uhr Sonne.

Museumscafé Molli

Hier kann man nicht nur in die Bäderbahn Molli ein- oder aussteigen, sondern auch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen genießen. Im Museumscafé Molli (Fritz-Reuter-Straße 1) können Touristen die ankommende Dampfeisenbahn beobachten. „Das ist im Sommer sehr attraktiv für die Gäste“, erzählt Marketingleiterin Annemarie Böhme. Wenn die Saison mit dem Sommerfahrplan wieder losgeht, werde auch wieder eine kleine Terrasse aufgebaut. Diese besteht aus einem offenen Güterwagen. Dort können die wartenden Gäste entspannt die Sonne genießen. So muss auch nicht direkt der nächste Zug zurück genommen werden.

Der Tresen des Cafés ist dem Design der Eisenbahn nachempfunden. Darauf zu sehen ist auch die Wagennummer. Direkt nebenan ist auch das Mollimuseum, sodass die Gäste durch das Café ins Museum kommen und sich über die Geschichte der Dampfeisenbahn informieren können. Der Eintritt ist kostenlos.

Heiraten im Molli Café

Wer ein Stück Kuchen essen möchte, zahlt 2,40 Euro. Für die Torten wird es ein wenig teurer. Ein Stück Mandarine-Käse-Sahne-Torte kostet so beispielsweise 3,40 Euro.

Wem es dort besonders gut gefällt, der kann im Café sogar heiraten. „Wir bieten zwei Termine im Jahr dafür an“, sagt Böhme. Diese seien im Mai und im September. Dort könne mit bis zu 30 Personen gefeiert werden. Die Trauungen können je nach Wunsch zum Beispiel im Café oder im Zug auf einem abgestellten Gleis durchgeführt werden. Dieses Angebot würden in erster Linie Urlauber oder Weggezogene nutzen.

Café Alte Büdnerei

Wer aus dem Trubel des vollen Ostseebades entfliehen möchte, findet in der Alten Büdnerei am Doberaner Landweg 8 eine Auszeit. Mit Blick aufs Land können Besucher dort frisch gebackenen Kuchen und eine Tasse Kaffee genießen. Kinder können sich auf dem Hof austoben und auch Hunde sind willkommen.

Kommt man im Garten des Cafés an, hört man das Vogelzwitschern und wird von der Katze begrüßt. Auch Pferde gehören zum Hof dazu. Die Inhaberin Kristin Schröter bietet neben Kaffee und Kuchen ein Frühstücksbuffet für 15 Euro an. Das müsse vorher lediglich angemeldet werden.

Veranstaltungen und eigener Laden

Wer nur ein Stück Kuchen möchte, zahlt 3,20 Euro. Sie empfiehlt ihren Gästen den „Probierteller“ mit drei Stück Kuchen (eineinhalb pro Person) und dazu einen Tee, Kaffee oder Schokolade. So müsse man sich nicht für einen Kuchen entscheiden. Nach Absprache können auch vegane Kuchen gebacken werden. Für ihre selbst gemachten Köstlichkeiten verwendet sie nach Möglichkeit Obst aus dem eigenen Garten. Ab April gebe es in der Alten Büdnerei auch wieder deftige Speisen, wie zum Beispiel Zucchinipuffer, Linsen-Curry oder mediterranes Gemüse mit Pasta. Preislich liegen diese zwischen 7,50 und 10,50 Euro.

Neben dem Essen gibt es auf dem Hof auch Veranstaltungen, die Kristin Schröter organisiert. So kommen regelmäßig Autoren für eine Lesung und auch beim Plein Air Festival ist das Café einer der Malorte. Außerdem gehört ein kleiner Laden mit Deko und Kunsthandwerk zur Alten Büdnerei. Inhaberin Kristin Schröter kümmert sich allein um den Betrieb. Sie sei aber auf der Suche nach Personal und bietet im Sommer auch ein Zimmer gegen ein paar Stunden Arbeit im Café an.

