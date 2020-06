Camping in Heiligendamm: Stadt schafft mehr Platz für Wohnmobile

Heiligendamm

Das wilde Parken von Wohnmobilen und Campern in Heiligendamm soll ein Ende haben. Die Stadt weist jetzt Stellflächen in der Straße am Kinderstrand aus. Damit reagiert sie auf Beschwerden der Bürger und Stadtvertreter.

Das Problem bisher: Zunehmend waren Wohnmobile auf dem Saisonparkplatz auf der Seedeichstraße abgestellt worden, für die dieser laut Stadtverwaltung nicht ausgelegt sei. Sie blockierten oftmals mehrere Stellflächen, Beschwerden gingen bei der Stadt ein. Stadtvertreter Harry Klink (KuSS) machte ebenfalls auf das Problem aufmerksam und regte eine Höhenbegrenzung für den Parkplatz an. Mehrere Parkplätze seien blockiert und Müll hinterlassen worden, schildert Harry Klink.

Höhenbegrenzung nicht möglich

„Die Höhenbeschränkung ist abgelehnt worden, weil viele Autos auch Räder auf dem Dach transportieren“, informiert Jochen Arenz. Das Ordnungsamt habe den Parkplatz regelmäßig kontrolliert und angetroffene Wohnmobilfahrer gebeten, wegzufahren. Die Stadt habe zudem nach Ausweichflächen gesucht und sie gefunden.

Wo er sein Wohnmobil hinstellen dürfe und wo nicht, das sei für Milowan Congradski nicht ersichtlich gewesen. Der 71-Jährige hatte sich auf den Saisonparkplatz hingestellt. „Da stand kein Schild, dass ich dort nicht stehen darf.“ Vom Ordnungsamt sei er an den Kinderstrand verwiesen worden, schildert er. Die Straße Kinderstrand ist eine Sackgasse. „Daher bin ich am Anfang mit dem Wohnmobil da gar nicht erst reingefahren“, erzählt der Berliner. „Hätte das Ordnungsamt mich nicht darauf hingewiesen, hätte ich das hier nicht gefunden.“

Am Kinderstrand in Heiligendamm sollen Stellplätze für Wohnmobile ausgewiesen werden. Quelle: Anja Levien

Das soll sich zeitnah ändern: „Wir schildern neue Caravanstellplätze am Kinderstrand aus“, sagt der Bürgermeister. An der Straße im Wald können die Wohnmobile ab Höhe Liegnitzsteg stehen, wenn sie ein Parkticket gezogen haben. „Sie stehen im Wald und nah am Wasser, das ist doch schön“, sagt Jochen Arenz. „Wir laden die Gäste ein, zu uns zu kommen.“ Um einen offiziellen Campingplatz handelt es sich hierbei allerdings nicht.

20 neue Stellplätze

20 Wohnmobile könnten am Kinderstrand Platz finden, so Arenz. Zwar fielen dadurch Stellplätze für Autos weg, „wir haben hier aber noch nie Platzprobleme gehabt.“ Weitere Stellplätze für Wohnmobile gibt es auf dem Waldparkplatz in der Nähe des Jagdhauses. Dort hat Ming Li und seine Familie mit dem Wohnmobil geparkt. Der Magdeburger erzählt, er habe am Tag zuvor lange nach einem Stellplatz gesucht. Umliegende Plätze seien voll gewesen. Lieber hätte er jedoch einen Stellplatz mit Strom- und Wasseranschluss gehabt.

Ming Li ist mit seiner Familie im Wohnmobil unterwegs und hat auf dem Waldparkplatz geparkt. Quelle: Anja Levien

Interessenten für Campingplatz in Heiligendamm

Die nächsten Campingplätze in der Nähe von Heiligendamm sind in Wittenbeck und Börgerende. Ein Campingplatz im ersten deutschen Seebad kann sich Jochen Arenz gut vorstellen. „Wir arbeiten daran. Es gibt auch Interessenten. Wir brauchen dringend einen Platz mit Stromanschluss.“

Zuletzt war geplant, einen Caravanplatz am Ortseingang aus Richtung Kühlungsborn kommend neben dem jetzigen Pkw-Parkplatz zu schaffen. Doch nachdem die Mitarbeiterwohnungen für das Grand Hotel Heiligendamm und das Parkdeck entworfen waren, war schnell klar, dass der Platz dafür nicht ausreiche.

Dieses Schild soll am Saisonpark in Heiligendamm angebracht werden. Quelle: Anja Levien

Für den Saisonparkplatz wird die Stadt ein Hinweisschild montieren, welches auf das Verbot vom Abstellen und Benutzen von beweglichen Unterkünften aufmerksam macht. Wer sich dem widersetzt, müsse mit einer Geldstrafe bis zu 5000 Euro rechnen. Zudem möchte die Stadt neue und alte Stellflächen besser ausschildern.

Von Anja Levien