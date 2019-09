Campingpark Kühlungsborn investiert zwei Millionen in neuen Empfang

Kühlungsborn

Die Hauptsaison ist im Campingpark Kühlungsborn auch trotz des nun spürbar zu Ende gehenden Sommers noch immer voll im Gange. Der Platz an der Waldstraße ist noch gut belegt und das wird der Erfahrung nach wohl auch noch ein paar Wochen so bleiben. Camper sind schließlich wetterfest.

Baustelle bei laufendem Gästebetrieb

Durch die immer noch hohe Zahl von Gästen blieb den Betreibern nichts anderes übrig, als ihr neues Bauvorhaben bei laufendem Betrieb zu beginnen. Sonst gerät der Terminplan in Gefahr. Außerdem hat das Baugewerbe zurzeit Hochkonjunktur. Wer da als Bauherr seine Vertragspartner schon gefunden hat, muss froh sein. Bereits Anfang August wurde das ehemalige Rezeptionsgebäude, ein Flachbau, der noch aus DDR-Zeiten stammte, aber innen schon mal modernisiert wurde, von den Mitarbeitern des Platzes leergeräumt. Kurz darauf rückte schon der Abrissbagger der Kröpeliner Firma Werges an. Der Abriss war schnell getan.

Inzwischen wird am selben Standort der Baugrund für den Neubau hergerichtet. „An der Stelle entsteht ein zweigeschossiges Empfangsgebäude mit einer Fläche von rund 400 Quadratmetern. Darin untergebracht werden eine neue moderne Rezeption, Aufenthalts-, Sanitär- und Umkleideräume für die Mitarbeiter, Büroräume sowie zwei Wohnungen für Angestellte“, erklärt Gunnar Lange, einer der Geschäftsführer des Campingparks.

Platzinhaber Manfred Sürken hofft, dass der Neubau, in den er insgesamt 2,2 Millionen Euro investiert, spätestens Ende Juni 2020 fertiggestellt ist. „Ich bin ganz optimistisch, dass wir diesen Termin halten, denn wir lassen die Arbeiten ausschließlich von Firmen aus der Region ausführen, mit denen wir schon bei vergangenen Bauten sehr gute Erfahrungen gemacht haben“, betont Sürken und nennt als Beispiele die Hochbaufirma Ostseeland aus Rostock und die Firma Stover, die für den Bereich Heizung und Sanitär zuständig ist.

Inhabersohn Guido Sürken neuer Geschäftsführer

Damit auch während der Bauphase die An- und Abreise der Campinggäste möglichst reibungslos vonstatten gehen kann, hat der Campingpark ein zufällig leerstehendes Gebäude direkt gegenüber vom Eingang des Platzes angemietet. „Dass wir die ehemalige Gaststätte ‚Seerose‘ übergangsweise von den Eigentümern mieten und als Gebäude für die Rezeption und das Büro nutzen können, ist ein Glücksfall für uns“, sagt Guido Sürken. Der 44-jährige Sohn des Platzinhabers hat am 1. August seine neue Tätigkeit als Geschäftsführer im Campingpark aufgenommen. Er löste Thorsten Paul ab, der inzwischen die Gründung eines eigenen Unternehmens vorbereitet und deshalb den Betrieb auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

„Für mich ist das eine Herausforderung, die ich gern annehme“, kommentiert Guido Sürken seine neue Aufgabe. Auch wenn er zurzeit viel auf dem Platz unterwegs sei, um „alle Bereiche besser kennenzulernen“, sei ihm das Unternehmen seines Vaters nicht fremd. „Irgendwie bin ich ja auch damit aufgewachsen“, sagt er. Auch beruflich bringt Sürken Junior, der mit seiner Lebensgefährtin mittlerweile in Kühlungsborn wohnt, als technischer Kaufmann gute Voraussetzungen für seine neue Funktion mit. In den vergangenen zehn Jahren arbeitete er für einen großen Schweizer Konzern und war zuständig für Marketing und Vertrieb im Bereich Gebäudetechnik.

Quelle: Rolf Barkhorn

Da kann er sich auch bei der Ausstattung des Neubaus gleich mit seinen Erfahrungen einbringen. Positiv nimmt Guido Sürken zur Kenntnis, dass sich die Beschwerden der Camper über die Baustelle an ihrem Urlaubsplatz doch sehr in Grenzen halten. „Es sind nur vereinzelt welche, die sich beschweren. Die meisten Gäste haben Verständnis dafür, weil sie wissen, dass hier etwas Neues entsteht, von dem auch sie eines Tages profitieren werden“, meint der neue Geschäftsführer und ergänzt: „Damit, dass es zurzeit im Eingangsbereich nicht so einladend aussieht, müssen wir leider leben. Dafür wird es nachher um so schöner werden.“

Wenn die Arbeiten am neuen Objekt weiter so gut voranschreiten und das Wetter mitspielt, soll noch in diesem Jahr Richtfest gefeiert werden. Es wäre gut, möglichst vor einem eventuellen Wintereinbruch mit dem Rohbau so weit wie möglich zu kommen, meint Gunnar Lange.

