Campingplätze an Mecklenburgs Küste: Hier gibt es noch freie Plätze

Börgerende/Graal-Müritz/Kühlungsborn/Zierow

Am vergangenen Wochenende durften die Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern zunächst sowohl für Gäste aus dem eigenen Bundesland als auch für Dauercamper aus anderen Regionen öffnen.

Darauf haben Heike und Jonny Schulze aus dem brandenburgischen Hennigsdorf sehnsüchtig gewartet. Am Freitag begrüßte Platzinhaber Jan Schlutow die Eheleute an ihrem Dauerstellplatz im Feriencamp in Börgerende. „Wir waren sehr traurig, dass wir über Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten nicht an die Ostsee fahren durften. Das Flair auf dem Platz und die frische Seeluft haben uns gefehlt. Sonst sind wir jedes Wochenende hier“, berichtet Heike Schulze und ergänzt, dass sie froh sei, dass nun endlich wieder ein Stück Normalität zurückgekehrt sei. Und Jonny Schulze erzählt, dass das Ehepaar in den vergangenen Wochenenden viel im eigenen Bundesland gereist ist. „Auch in Brandenburg gibt es schöne Gegenden, da haben wir viel Neues entdeckt. Aber die Ostsee hat uns trotzdem gefehlt“, so der Dauercamper aus Hennigsdorf.

Flut von Anfragen in Börgerende

Jan Schlutow hat seinen Platz am Freitag auch für Gäste geöffnet, die nicht über einen Dauerstellplatz verfügen oder aus MV stammen. „Ein paar Anfragen aus Mecklenburg-Vorpommern hatten wir im Vorfeld und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht, auch wenn es am Anfang noch nicht so viele sind“, meint der Inhaber des Campingplatzes. Seit bekannt ist, dass die Campingplätze im Land ab Juni wieder für alle öffnen dürfen, würden die Telefone in der Rezeption nicht mehr stillstehen. „Aber meine Mitarbeiterinnen meistern das mit Bravour. Auch in komplizierten Situationen bewahren sie Ruhe und bleiben freundlich. Dafür haben sie ein großes Lob verdient“, so Schlutow.

Dass die Entscheidung der Landesregierung zur schnelleren Lockerung so kurzfristig fiel, kritisiert der Campingplatzbetreiber: „Es braucht auch immer etwas Vorlaufzeit, einen Betrieb nach mehreren Monaten Stillstand wieder hochzufahren“, sagt Schlutow und verweist darauf, dass für den platzeigenen Lebensmittelladen Ware bestellt werden muss. Er geht davon aus, dass sich der Platz mit seinen 160 Komfortplätzen für Campingtouristen schon ab der kommenden Woche, wenn Gäste aus allen Bundesländern anreisen dürfen, schnell füllen wird.

„Für die ersten Juniwochen haben wir noch ein paar Plätze zu vergeben, auch weil wegen der Corona-Pandemie zuvor alle reservierten Plätze storniert werden mussten. Aber in der Hauptsaison sind wir wie fast jeden Sommer völlig ausgebucht“, sagt der Betreiber des Feriencamps in Börgerende.

Campingpark Kühlungsborn öffnet am 1. Juni

Auch im 16 Kilometer entfernt gelegenen Campingpark in Kühlungsborn ist alles für die neue Campingsaison vorbereitet. Aber geöffnet wird das Areal am Ostseestrand mit seinen 700 Stellplätzen und 100 Dauerstellplätzen erst am 1. Juni. „Wir schätzen unsere Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern genauso wie die aus anderen Regionen. Aber für eine Öffnung am vergangenen Wochenende kam die Entscheidung leider zu kurzfristig. Schließlich wollen wir den Gästen, die bei uns Camping machen, auch etwas bieten. Ab dem 1. Juni steht ihnen dann wieder das gesamte Team zur Verfügung – von der Rezeption über die Reinigungskräfte bis zur Animation. Und ab dem Wochenende wird auch die Gaststätte auf dem Platz wieder öffnen“, sagt Gunnar Lange, Geschäftsführer des Campingparks.

Die Zeit des Lockdowns sei aber sinnvoll genutzt worden, berichtet er. So wurden etwa 100 Komfortstellplätze im östlichen Abschnitt des Platzes erneuert. Der Untergrund für die Vorzelte wurde für eine bessere Festigkeit mit Rasengitterplatten ausgestattet. „Jetzt ist auf unserem Platz alles tipptopp fertig. Nun können wir loslegen“, sagt Gunnar Lange lächelnd und fügt hinzu, dass er und sein Team den Gästen besonderen Dank schulden. „Immerhin waren es unsere Gäste, die uns über das Portal camping.info zum besten Campingplatz Europas gewählt haben“, berichtet Lange beeindruckt und meint, dass diese Auszeichnung eine tolle Anerkennung durch die Gäste, aber gleichzeitig auch eine hohe Verpflichtung sei.

Die Beliebtheit des Campingplatzes in Kühlungsborn schlägt sich auch bei den Buchungen nieder. „In der diesjährigen Hauptsaison mit Ferienbeginn sind wir trotz der Corona-Wirren komplett ausgelastet, viele Stammgäste buchen schon für die nächsten Jahre bis hin zum Sommer 2024. Für nächstes Jahr wird es schon schwierig, einen freien Platz im Sommer zu bekommen.“

Gunnar Lange, Geschäftsführer des Campingparks in Kühlungsborn begrüßt am 1. Juni wieder die ersten Camper auf dem Platz Quelle: Rolf Barkhorn

Gäste können sich im Ort testen lassen

Auch um diese Zeit wäre der Campingpark schon längst ausgebucht. Aber da wegen der Corona-Pandemie Buchungen storniert wurden, sind aktuell im Juni noch Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile frei. „Wichtig ist dann aber, dass sich Interessenten schnell online anmelden“, betont Gunnar Lange. Er erinnert daran, dass sich Gäste, die noch nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft oder von Corona genesen sind, zwei- bis dreimal die Woche testen lassen müssen. „Wir werden unsere Gäste selbstverständlich darüber informieren. Zum Glück verfügt Kühlungsborn über ein relativ großes Drive-in-Testzentrum. Das werden wir unseren Campern gern empfehlen“, erklärt der Geschäftsführer.

Campingplätze an Mecklenburgs Küste Diese Campingplätze an Mecklenburgs Küste (Auswahl) haben vereinzelt noch freie Plätze verfügbar: Campingpark Rerik: 250 Stellplätze, geöffnet seit 28.5.2021 (MV), ab 4.6.2021 für alle Gäste, Gebühren/Nacht (Durchschnitt): aktuell ab 21 Euro, in der Hauptsaison: ab 42 Euro (4 Personen und Komfortstellplatz), Freie Plätze für Juni und Nachsaison noch zu vergeben, ab Ferienstart ausgebucht.Buchung und Info: 038 296 / 75 720 oder: info@campingpark-rerik.de Ostseecamping Ferienpark Zierow: 450 Stellplätze, geöffnet seit 28.5.2021 (MV), ab 4.6.2021 für alle Gäste, Gebühren/Nacht: ab 42 Euro (4 Pers. u. Komfortstellplatz), Restplätze für Juni und Nachsaison Buchung und Info: 038 428 / 63 820 oder: www.ostsee-camping.de Campingpark Kühlungsborn: 700 Stellplätze, geöffnet ab 1.6.2021, Gebühren/Nacht: 68 Euro (4 Pers. u. Komfortstellplatz), Restplätze für Juni und Nachsaison buchbar, Hauptsaison ausgebuchtBuchung und Info: 038 293 / 71 95 oder: www.topcamping.de Feriencamp Börgerende: 160 Stellplätze, geöffnet seit 28.5.2021 (MV), ab 4.6. 20231 für alle Gäste, Gebühren/Nacht: ab 43 Euro (4 Pers. u. Komfortstellplatz), Restplätze für Juni und Nachsaison buchbar, Hauptsaison ausgebuchtBuchung und Info: 038 203 / 811 26 oder: www.ostseefereincamp.de Ostseecamp Rostocker Heide: 500 Stellplätze, geöffnet ab 4.6.2021, Gebühren/Nacht: ab 42 Euro (4 Pers. u. Komfortstellplatz), Restplätze für Juni und Nachsaison buchbar, Hauptsaison ausgebuchtBuchung und Info: 038 206 / 77 580 oder: www.ostseecamp-ferienpark.de Camping- und Ferienpark Markgrafenheide:Buchung und Info: 045 44 / 800 30 oder: www.baltic-freizeit.de Regenbogencamp Boltenhagen:192 Stellplätze, geöffnet seit 28.5.2021, Buchung und Info: urlaub@regenbogen.ag Ostseecamping am Salzhaff Pepelow: 120 Saisonstellplätze, geöffnet seit 28.5.2021, Preis Stellplatz/Nacht: ab 27,20 EuroBuchung und Info: 038 294 / 78 686 oder: ostseecamping-am-salzhaff.de Ostseecamp Seeblick Rerik Meschendorf: 360 Stellplätze, geöffnet seit 28.5.2021, Buchung und Info: 038 296 / 71 10 oder: www.ostseecamp.de

Graal-Müritz: Schnelles Internet für Camper

Das Ostseecamp „Rostocker Heide“ im Seeheilbad Graal-Müritz ist mit 24 Hektar Fläche gut doppelt so groß wie der in Kühlungsborn. Die Hälfte der 1000 Stellplätze, von denen die meisten im schattigen Wald liegen, ist für Touristen vorgesehen. Für diese öffnet der Platz das erste Mal in diesem Jahr am kommenden Freitag. „Wir haben diese Zeit einfach noch benötigt“, erklärt Platzinhaber Oliver Behrens und berichtet, dass gerade eine neue Hauptwasserleitung auf dem Platz verlegt wurde. „Der Wasserbedarf ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und er wird noch zunehmen, auch weil wir im Herbst ein neues größeres Sanitärgebäude bauen wollen. Das hätten die alten Leitungen nicht mehr leisten können“, ist Behrens überzeugt.

Mit einer weiteren Investition wurde der Komfort für die Gäste weiter erhöht. „Wir haben auch eine Glasfaserleitung für den schnellen Datentransfer auf dem Platz verlegt. Schnelles Internet am Platz ist inzwischen für Camper genauso wichtig wie gut ausgestattete Sanitäranlagen“, weiß Behrens. Der 48-Jährige ergänzt, dass einige Camper damit sogar ihren Aufenthalt auf dem Platz verlängern können, weil sie dann ihr Homeoffice einfach in den Wohnwagen verlegen.

Platzinhaber Oliver Behrens öffnet seinen an der Ostsee gelegenen Campingplatz in Graal-Müritz am 4. Juni für alle Gäste. Quelle: Rolf Barkhorn

Auch in Graal-Müritz haben Gäste, die noch für den Juni einen Stellplatz für einen Wohnwagen, ein Wohnmobil oder ein Familienzelt suchen, noch gute Chancen. Mit Ferienstart Ende des Monats wird aber auch der Platz in der Rostocker Heide voll belegt sein. In der Nachsaison würde aber noch etwas gehen, meint Platzbetreiber Oliver Behrens.

Zierow: Absagen in der Pandemie haben wehgetan

90 Kilometer westlich in Zierow, nahe der Hansestadt Wismar, betreibt die Familie van Meeteren seit 29 Jahren den Ostseecamping-Ferienpark. Aber einen solch verspäteten Saisonstart wie dieses Jahr haben die Schwestern Nathalie und Nadine van Meeteren bisher noch nicht erlebt. Im vergangenen Jahr, so erinnern sie sich, durfte der Platz wenigstens zu Pfingsten schon Gäste aufnehmen. „Dass wir nun doch Ende Mai wieder aufmachen dürfen, wurde ad hoc entschieden. Etwas mehr Vorbereitungszeit hätten wir schon gern gehabt. Aber trotzdem haben wir die Chance genutzt und am Wochenende unseren Platz für die ersten Gäste aus MV geöffnet“, sagt Nathalie van Meeteren. Sie fügt hinzu: „Es ist schon etwas komisch, den Platz um diese Zeit noch so leer zu sehen, sonst ist er im Frühjahr sehr gut belegt und alle Stellplätze mit Seeblick sind ausgebucht.“

Nadine und Nathalie (r.) van Meeteren vom Ostseecamping Ferienpark in Zierow freuen sich, dass die Saison endlich losgeht. Quelle: Rolf Barkhorn

Es habe wehgetan, als mitten in der Corona-Pandemie Gästen, die fürs Frühjahr gebucht hatten, abgesagt werden musste, berichtet Nathalie. Denn eigentlich drehe sich im Ferienpark in Zierow alles um das Wohl der Gäste. Mit Einrichtungen wie dem neu gebauten Schwimmbad, der Indoor-Spielhalle, dem Kids-Klub, dem Restaurant, einem Strandkorb, in dem man übernachten kann und der beliebten Spielplatzanlage werde viel dafür getan, dass sich Camper in Zierow wohlfühlen und die eine verlängerte Saison genießen können. „Der Anfang für eine hoffentlich gute Saison ist gemacht. Schön, dass endlich wieder Gäste bei uns sind“, meint abschließend Nathalie van Meeteren.

Von Rolf Barkhorn