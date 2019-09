Mehr Stellplätze: Campingplatz-Betreiber in Wittenbeck wartet auf Baurecht

Wittenbeck

Der Stellplatz an der Steilküste in Wittenbeck ist bei Wohnmobil-Kapitänen begehrt, auch weil dafür in der Hauptsaison nicht reserviert werden muss. Doch in diesem Sommer mussten etliche Camper enttäuscht wieder umkehren, weil kein Stellplatz mehr frei war. „Es gab Tage, da haben wir über 80 Mobile wieder fortgeschickt“, berichtet Platzinhaber Magnus von Brandenstein. Die Fläche, um mehr Camper aufzunehmen, hätte er.

Sanitärgebäude soll wie ein Bahnhof aussehen

Einer Verdoppelung der Kapazität des Platzes von jetzt 100 Stellplätzen auf geplante 200 Parzellen für Wohnmobile stimmte die Gemeindevertretung in bisherigen Stufen des Planverfahrens für den Bebauungsplan (B-PLan) Nummer 10 bereits zu. Zustimmung fand auch der Entwurf für das neue Sanitärgebäude, das äußerlich einem Bahnhofsgebäude ähneln soll.

Sohn Christoph von Brandenstein verweist darauf, dass der Umweltaspekt wichtig sei für das gesamte Projekt. „Wir profitieren mit diesem Standort von der tollen Lage an der Steilküste und der Natur. Da haben wir selbstverständlich ein großes Eigeninteresse daran, uns und unseren Gästen, das auch alles zu erhalten.“ So würden zwei Entsorgungsstellen, eine auf beiden Seiten der Bahngleise, errichtet, an denen die Brauchwassertanks der Wohnmobile geleert werden können, um Entsorgungsverkehr über den gesamten Platz zu vermeiden.

Sanitärgebäude im Mollibahnhof-Outfit Quelle: Zeichnung: Makrabau

Vertrag zwischen Investor und Gemeinde fehlt noch

Was fehlt, ist ein städtebaulicher Vertrag, in dem Gemeinde und Investor Rechte und Pflichten fixieren. „So richtig weiter geht es da gerade nicht. Vorher aber wird es keinen finalen Satzungsbeschluss geben. Ohne diesen aber kommen wir nicht weiter“, weiß Magnus von Brandenstein. Zu den Verpflichtungen, die er als Investor gegenüber der Kommune laut Vertragsentwurf übernehmen soll, gehört der Bau eines Radweges von der Steilküste ins Dorf. „Dafür haben wir eine Bankbürgschaft im Wert von 450 000 Euro hinterlegt“, informiert Christoph von Brandenstein. Insgesamt sollen mehr als zwei Millionen Euro in den Ausbau des Platzes investiert werden.

Vorhaben könnte noch teurer werden

Doch nun könnte für den Investor alles noch einmal teurer werden. „Jetzt hat die Bäderbahn noch Bedenken angemeldet, weil man eine Zunahme des Verkehrs am Bahnübergang befürchtet. Dabei entstehen die neuen Stellplätze auf Flächen vor dem Übergang. Für die Kosten eventuell erforderlicher Baumaßnahmen aber will die Bäderbahn auf keinen Fall aufkommen. Es ist schon von einem Planfeststellungsverfahren die Rede. Damit könnte sich unser gesamtes Vorhaben um zwei Jahre verschieben“, befürchtet der Bauunternehmer und ergänzt: „Ich verstehe das nicht. Der Molli ist doch unser Freund und sehr beliebt bei unseren Gästen.“

Wittenbecker Unternehmer: Magnus von Brandenstein sagt: Der Molli ist doch unser Freund Quelle: Rolf Barkhorn

Verständnis für die Sorgen des Investors äußert Dirk Stübs (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Wittenbeck: „Ich kann verstehen, dass es frustrierend ist, wenn das Vorhaben nicht vorankommt. Aber wir haben erst mal sicherzustellen, dass die Gemeinde finanziell damit nicht belastet wird.“ Das weiß auch Magnus von Brandenstein und erklärt, dass er auch dafür unterschreiben würde, die Gemeinde von möglichen Folgekosten freizustellen. „Das ist allemal besser, als noch zwei Jahre länger zu warten.“ „Sollte uns solch eine Erklärung vorliegen, werden wir uns juristisch Rat holen, ob damit der Weg für den Vertrag frei wäre“, meint Stübs.

Zurzeit nicht wettbewerbsfähig

In seinem jetzigen Zustand ist der Platz jedoch nicht wettbewerbsfähig. Darauf weist Norbert Reuter, Stammgast an der Steilküste, in einem Leserbrief an die OZ hin: „Auf dem Stellplatz bewegt sich nichts mehr“, schreibt der Urlauber und berichtet, dass die vorhandene Toilettenanlage zwar von den Betreibern „aufopfernd gepflegt, gereinigt und notdürftig in Stand gehalten“ werde, der Zustand insgesamt aber „für jeden Nutzer eine Zumutung“ sei.

Ginge es nach den Inhabern, könnte der Bau neuer Sanitäranlagen, sofort starten. „Aber ohne gültigen Bebauungsplan und ohne Baugenehmigung geht das nicht. Da würden wir uns strafbar machen“, sagt Christoph von Brandenstein.

Von Rolf Barkhorn