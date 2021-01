Kühlungsborn

Europas beliebtester Campingplatz ist der Campingpark in Kühlungsborn. Er wurde mit dem „camping.info“ Award 2021 ausgezeichnet. Den Preis vergab bereits zum zehnten Mal das gleichnamige Informations- und Buchungsportal für Campingurlaube. In die Auswertung flossen mehr als 208 000 Bewertungen von mehr als 173 000 Campingurlaubern ein.

Der seit 1991 bestehende Campingpark Kühlungsborn verbesserte sich in diesem Jahr von Platz drei auf Platz eins im europäischen Vergleich. Er ist auch der beliebteste in Deutschland.

Über diese Nachricht freute sich auch Campingpark-Geschäftsführer Gunnar Lange. „Wir sind natürlich mega stolz darauf, dass wir sogar in Europa ganz vorn sind. Und das in unserem Jubiläumsjahr, seit 30 Jahren gibt es den Campingplatz nun“, sagte er. So ein Erfolg falle natürlich nicht vom Himmel, über die gesamten Jahre sei der Platz stetig aufgebaut worden. „Das Erfolgsrezept ist langer Atem, viel Arbeit und wunderbare Mitarbeiter – bei denen wir uns dafür bedanken möchten“, so Gunnar Lange weiter.

Auch Plätze in Börgerende und Rerik beliebt

Auf den weiteren Plätzen folgen Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer (Österreich), der Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Schleswig-Holstein) und Camping Mondseeland (Österreich). Insgesamt sind fünf deutsche Campingplätze unter den Top 10 der Rangliste. Unter den besten 100 Plätzen Europas sind noch zwei weitere aus der Region: Das Ferien-Camp Börgerende belegte Platz 54. Erstmals in der Bewertung dabei schaffte es das Ostseecamp Seeblick in Rerik-Meschendorf auf den 59. Rang.

Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info, ist davon überzeugt, dass Campingurlaub 2021 mehr denn je gefragt sein wird. „Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich viel mehr Menschen für Campingurlaube interessieren. Das bestätigen uns sowohl die Zugriffszahlen auf unserem Portal als auch die Zulassungsstatistiken für Reisemobile und Wohnwagen, die sich aktuell auf einem Rekordniveau befinden.“

Camper trotzen Corona

Eine Auswertung der Übernachtungszahlen der Sommermonate von Juni bis August zeigte, dass die Nächtigungen auf Campingplätzen trotz Pandemie um fast zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen konnten. „Social Distancing ist für Camper kein Problem, da sie ihr Zuhause auch unterwegs dabeihaben. Campinggäste reisen individuell an, verbringen viel Zeit in der freien Natur, schlafen und wohnen in ihren eigenen vier Wänden und verfügen vielfach auch über eigene sanitäre Einrichtungen“, sagt Maximilian Möhrle.

Zur Auswahl für die Bewertungen der Urlauber standen über 23 000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. „Der Camping-Award ist ein Publikumspreis. Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit“, sagt der Geschäftsführer des Internetportals.

Von Cora Meyer und Henrietta Hartl