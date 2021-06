Campuspläne: Kröpeliner krönten „Kita und Mensa“ zur Siegeridee

Kröpelin

„Ich fand es spannend, so ein öffentliches Gebäude zu planen, das wird ja immer benötigt. Es ist mein erster Kindergartenentwurf“, sagt Maren Pietzonka und erläutert ihre besondere Architekten-Idee: „Ich habe die Kita in einzelne kleine Gebäude für jede Gruppe unterteilt, aber trotzdem zusammenhängend – wie so eine Dachlandschaft.“

Maren Pietzonka vor ihrem Entwurf: unten rechts neben der Sporthalle die Kita-Häuschen, oben der Winkel könnte ein Schulanbau sein, über ihrer linken Schulter ist die von ihr angedachte Mensa zu sehen. Quelle: Thomas Hoppe

Als die 22-jährige Wahlwismarerin, die ursprünglich aus Gütersloh stammt, am frühen Donnerstagabend diese kurze Erklärung der OZ gibt, weiß noch niemand – außer ihrem Professor und den anderen Mitgliedern der Kröpeliner Jury – dass sie den ersten Preis im hiesigen Ideenwettbewerb mit der Hochschule Wismar zur Integration des Ersatzneubaus für die Kita „Kinder kunterbunt“ in den Schulkomplex am Mühlenberg erringen wird.

Schnell wurde guter Draht gefunden

Alle Beteiligten hätten sehr schnell einen guten Draht zueinander gefunden, sagt dann Bürgermeister Thomas Gutteck und dankt den Vertretern seiner ehemaligen Hochschule. Besonders fasziniert hätte ihn die große Resonanz: „Beim unserem ersten gemeinsamen Termin vor Ort im September hatte ich zunächst erwartet, dass sich hier fünf, sechs Studenten alles angucken und ein paar Fragen stellen – doch dann kam die Hochschule Wismar und hier standen plötzlich 48 Studierende: Vielen, vielen Dank für dieses Interesse!“

Es handele sich doch um ein gegenseitiges Nehmen und Geben, erwidert Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak. Die Studierenden aus mehreren Ländern hätten ein Arbeitsfeld mit praxisnahen Objekten getroffen und arbeiteten damit ja nicht nur für die Schublade, auch wenn vieles natürlich visionär sei. Er lehre seit drei Jahrzehnten im Bereich der energie- und ressourcensparenden Architektur und arbeite gern mit Gemeinden an realen Projekten zusammen: „Selbst bin ich auch als Architekt tätig und habe bislang acht Schulen und Kindertagesstätten gebaut.“

Prof. Martin Wollensak: „Es handelt sich hier doch um ein gegenseitigen Nehmen und Geben.“ Quelle: Thomas Hoppe

Auch wenn jetzt der Fokus auf dem ersten geplanten Schritt – der Errichtung einer Kita - lag, sei in den jeweils 60 bis 100 Seiten umfassenden Arbeiten mit überlegt worden, wie zu allem eine erweiterte und erneuerte Schule am Ort passe.

Allerdings seien die sonst üblichen Modelle und großen Grafik-Ausdrucke der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen – die Werkstätten waren geschlossen.

Unterm Strich gibt es nun acht Ankäufe der Stadt und es werden drei Preise vergeben.

Die Siegerin des Ganzen, Maren Pietzonka, verrät nun noch, dass ihre Kita im ruhigeren, unteren Bereich des Geländes angesiedelt sein würde und sie quasi gegenüber (früher nahe Heizhaus, d. A.) auch eine Mensa hingesetzt habe, die ebenso für die Grundschüler nutzbar sein könnte. Da sie die Topografie des Terrains nutze, könnte man sowohl aus dem Erd-, wie auch aus dem Obergeschoss der Kita in den Außenbereich gehen.

Aiana Romano Andrade freut sich über den zweiten Preis. Die Brasilianerin hat in ihrer Planung darauf geachtet, wie sie sagt, dass bei den Kindern deren unterschiedliche Lernbedürfnisse befriedigt werden können – in Gruppen oder eben offen. Zudem hat sie ihre Kita so in den Campus integriert, dass die meisten, der hier vorhandenen Kleingärten erhalten bleiben könnten.

Der Träger des 3. Preises, Johannes Dörnen, hat die Kita bereits entsprechend seiner neuen Schulgestaltung konzipiert. Wie auch einige mit Ankäufen prämierte Studierende ist er an diesem Abend jedoch nicht in Kröpelin dabei – er schreibt an seiner Masterarbeit.

Nun werden die Fachausschüsse über die Ideen beraten

„Nun werden wir diese Ideen in den Fachausschüssen vorstellen und gemeinsam gucken, was wir davon an Gedanken übernehmen, um sie eventuell bei unserem langfristigen Auftrag den wir haben, das da einzurichten, auch umzusetzen“, sagt Thomas Gutteck später zur OZ. Es solle aus allen diesen Vorschlägen das Positive und das Realistische herausgefiltert werden, ergänzt der Rathauschef und macht dabei deutlich, dass er sich auch einen Mix mit Ideen aus den Ankäufen vorstellen könne.

Das zu lesen, wird unter anderen Finn Petersen freuen, der in seinem von der Stadt gekauften Projekt zum Beispiel darauf geachtet hat, dass es eine leisere und eine lautere Campus-Zone gibt: „So kann man in dem einen Bereich bei gutem Wetter auch draußen lernen, während im anderen einfach das Leben spielt.“ Für seine Kommilitonin Frauke Müller war ein gemeinsamer Spielplatz für Kita und Hort – auf einem geschützten Hof – wichtig, aber auch ein Schulgarten.

Der Stadtvertretervorsteher von Kröpelin, Veikko Hackendahl, zieht folgendes Fazit: „Ich war Mitglied der Jury und muss sagen, ich habe mehr als 40 total spannende, sehr sehr unterschiedliche Arbeiten gesehen und meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Wir bekommen damit einen ganz anderen Input über Gestaltungsmöglichkeiten von Räumen, Gebäuden und ihre Anordnung.“

Von Thomas Hoppe