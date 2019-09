Carinerland: Nachfrage zur Wahl sorgt für Unruhe in neuer Großgemeinde

Alt Karin

Die erste Sitzung mit allen Gemeindevertretern der neuen Großgemeinde Carinerland, sie startete emotional. Noch als stellvertretende Bürgermeisterin informierte Heike Chrzan-Schmidt, dass durch die Absage der Bürgermeister-Direktwahl – anders als angenommen – ein Sitz in der Gemeindevertretung nicht nachbesetzt werden kann – zum Nachteil der Wählergemeinschaft Karin. Zudem ging es um die Ergänzungswahl am 8. September, bei der mit Holger Meyer und Thomas Jenjahn zwei Gemeindevertreter aus der Alt-Gemeinde Kirch Mulsow in die Gemeindevertretung gewählt worden waren. Hier hatte Holger Meyer angefragt, ob nicht drei Kirch Mulsower in die Gemeindevertretung ziehen könnten.

Hintergrund: Carinerland und Kirch Mulsow sind fusioniert und seit 25. Mai eine Gemeinde. Die neue Gemeindevertretung zählt zehn Mitglieder, acht waren am 26. Mai gewählt worden. Die Kirch Mulsower wählten am 8. September. Die Bürgermeisterwahl für diesen Tag, bei der Heike Chrzan-Schmidt als einzige Kandidatin angetreten wäre, war in Absprache mit der Kommunalaufsicht abgesagt worden. Der Bürgermeister sollte aus der Gemeindevertretung heraus gewählt werden, zu der auch Chrzan-Schmidt zählt. Gudrun Nebauer sollte dann für sie ins Gremium nachrücken.

Gemeindevertretung zählt neun statt zehn Mitglieder

„Dass kein Gemeindevertreter nachrückt, ärgert mich sehr“, sagt Chrzan-Schmidt. Mit der Kommunalaufsicht sei das anders abgestimmt gewesen. „Jetzt ist ein Trugschluss passiert.“ Fünf Wählergruppen aus den einzelnen Orten der Gemeinde sind im Gremium. Bis auf die WG Karin alle mit zwei Vertretern. Die Kariner befürchten jetzt, nicht mehr ausreichend berücksichtigt zu werden. „Ich habe kein Vertrauen darin, dass wir behandelt werden, wie alle anderen“, sagte Gudrun Nebauer. Das sei kein guter Anfang. Sie lehnte auch die Mitarbeit im Kulturausschuss ab, fühlte sich in die zweite Reihe versetzt.

Zwei Sitze für Kirch Mulsow

Ebenso emotional war das Gespräch über die Kirch Mulsower Anfrage auf einen dritten Sitz. „Ich war darüber entsetzt und enttäuscht“, sagt Heike Chrzan-Schmidt. „Wir haben von Anfang an über zwei Gemeindevertreter gesprochen und das so in den Gebietsänderungsvertrag aufgenommen.“ Dieser sei durch beide Gemeindevertretungen gegangen. „Ich bin enttäuscht. Das ist wie ein Messerstich in den Rücken“, sagt sie. Heike Dassow stimmte Chrzan-Schmidt zu. „Wir haben alle an einem Tisch gesessen und gesagt zwei. Das hat jetzt einen bitteren Beigeschmack. So haben wir bisher nicht gearbeitet.“

Wahl wird nicht angefochten

Holger Meyer stellte klar, er habe keine offizielle Anfechtung der Wahl eingereicht. Er hatte lediglich eine Nachfrage zu einer Passage im Gebietsänderungsvertrag, der sich auf die Ergänzungswahl mit zwei Sitzen beziehe. Thomas Jenjahn, der als Bürgermeister von Kirch Mulsow den Vertrag mit ausgearbeitet hat, gab zu: „Der Passus mit zwei Gemeindevertretern ist vielleicht nicht der glücklichste.“ Das sei aber keinem aufgefallen, weder dem Innenministerium noch dem Landkreis Rostock.

Anke Nausch, Leiterin des Amtes Neubukow-Salzhaff, verwies auf das Landeswahlgesetz. Da stehe drin, dass bei einer Fusion mit bis zu 1500 Einwohnern, zwei Sitze hinzukämen.

Heike Chrzan-Schmidt sei drauf und dran gewesen, nicht mehr als Bürgermeisterin bereitzustehen und zu sagen „Ich will das nicht mehr“, sagt sie. Auch über Neuwahlen hätte sie nachgedacht. „Aber dann kommt alles ins Stocken und wir haben so viel offen und viel zu tun im Carinerland.“ Sie plädierte dafür, konstruktiv und vernünftig miteinander am Tisch zu sitzen und mit offenen Karten zu spielen.

Sie wurde einstimmig zur Bürgermeisterin gewählt. Erste Stellvertreterin ist Heike Dassow, zweiter Stellvertreter Thomas Jenjahn.

Von Anja Levien