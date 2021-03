Carinerland

Die neuen Namen für die Straßen in der Gemeinde Carinerland stehen fest. Nachdem sie 2004 aus den Gemeinden Kamin, Karin, Krempin und Ravensberg gebildet worden war, hatte es einige Doppelungen gegeben.

Das führte unter anderem zu Problemen mit der Postzustellung. Bereits im Jahr 2012 war eine Änderung von doppelten Straßennamen in der Diskussion gewesen. Zuvor hatten die Cariner die Sache fünf Jahre lang vor sich hergeschoben, obwohl sie vom Innenministerium aufgefordert worden waren, die Straßennamen neu zu strukturieren.

Nun beschloss die Gemeindevertretung die neuen Namen, die ab dem 1. April gelten. Die Hofstraße im Ortsteil Alt Karin heißt dann Alt Kariner Hofstraße, die Hofstraße im Ortsteil Kirch Mulsow wird umbenannt in Kirch Mulsower Hofstraße. Die Dorfstraße im Ortsteil Kirch Mulsow erhält den Namen Kirch Mulsower Dorfstraße. Die Dorfmitte im Ortsteil Neu Karin heißt bis zum Flurstück 1-54 Gartenweg sowie an den Flurstücken 11 und 4/1 und ab dem Flurstück 1-5/2 um den Dorfteich herum Stiller Winkel.

Die Straßen Hof und Dorfstraße im Ortsteil Zarfzow werden künftig Schulmeisterweg für den ganzen Ort heißen. Im Ortsteil Ravensberg heißt die Neubukower Straße im Bereich des Flurstücks 217 Am Bolzplatz und im Bereich der Flurstücke 211 und 195/29 Bärenbrink. Die Dorfstraße in dem Ortsteil wird in Ravensberger Straße umbenannt. Im Ortsteil Krempin tragen die Neubukower Straße und die Dorfstraße den Namen Zum Reiterhof. Die Dorfstraße und Ausbau im Bereich der Flurstücke 11, 35 bis einschließlich 1-35 wird Birkenweg heißen. Im Bereich der Flurstücke 94 und 105/2 bis einschließlich Flurstück 104/1 trägt die Dorfstraße dann den Namen Eichenweg, am Flurstück 114/2 heißt sie Eulenhof.

Am Paradies lautet der neue Name der Straße Ausbau im Ortsteil Moitin.

Auch neue Postleitzahl für drei Ortsteile

Einige Anwohner erhalten auch eine neue Hausnummer, zudem bekommen die Ortsteile Neu Karin, Alt Karin und Danneborth eine neue Postleitzahl. Statt bisher 18236 lautet sie nun 18233.

Um den Aufwand für die Bürger und Bürgerinnen so gering wie möglich halten, habe die Amtsverwaltung bereits einige öffentliche Einrichtungen über die Neuerungen informiert, teilte Bürgermeisterin Heike Chrzan-Schmidt mit. Dazu gehören Eon Edis, die Telekom, die Post, das Grundbuch- und das Katasteramt, der Zweckverband Kühlung, der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sowie das Landesamt für innere Verwaltung. Im Einwohnermeldeamt müssen die betroffenen Anwohner sich allerdings selbst ummelden.

Von Cora Meyer