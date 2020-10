Krempin

„Hier sind ein Haufen Beschlussvorlagen, die nicht im Bauausschuss waren und die dorthin gehört hätten – der Ausschuss muss regelmäßig tagen, das müssen wir einfach anschieben“, sagte Volksvertreter Thomas Jenjahn zur Gemeinderatssitzung am 29. September. Und er wandte sich beim Tagesordnungspunkt „Festlegung aktueller Aufgaben für den Bauausschuss“ deshalb direkt an den Ausschussvorsitzenden Matthias Nerstheimer: „Das ist Deine Verantwortung, da musst Du Dich jetzt hinterklemmen und mit Deinen Leuten zusammenarbeiten, Du hast gute Leute dabei – dann kommen wir auch dem Ziel näher.“

Auf dieses war die Runde im Krempiner Gemeindehaus bereits ein paar Minuten zuvor bei ihrer Entscheidung zum Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Satow rhetorisch zugegangen, denn da hatte es die Zwischenrufe gegeben: „ Satow ist sehr umtriebig!“, „Die machen ’ nen Plan!“

Wo soll angepackt werden?

Darauf reagierten sogleich sowohl der Bauausschussvorsitzende als auch die Bürgermeisterin. So führte Matthias Nerstheimer an, wie wichtig es für Beschlüsse seines Gremiums sei, den „Tenor in der Gemeinde“ zu kennen, wo was denn grundsätzlich angegangen werden solle: „Will man in Zarfzow was machen, will man in Alt Karin was machen – und in welchem Umfang?“

Bürgermeisterin Heike Chrzan-Schmidt gab schließlich das Hauptziel dann ganz klar vor: „Ein Flächennutzungsplan ist das A und O, das wir als Gesamtgemeinde zeitnah brauchen. Er ist doch Grundlage für alles andere.“

Überblick verschaffen

Einigkeit herrschte offensichtlich auch darüber, dass dafür zunächst ein Überblick über alle Innenbereichssatzungen, B-Pläne und Teil-Nutzungspläne der im Vorjahr aus den Gemeinden Carinerland und Kirch Mulsow fusionierten Großgemeinde geschaffen werden müsse. „Das werden wir machen“, sagte Matthias Nerstheimer zu.

Dann könne man auch über sinnvolle Erweiterungsmöglichkeiten der Gemeinde reden, erklärte Thomas Jenjahn weiter, selbst wenn der Kreis mit der Drei-Prozent-Klausel vieles einschränke. Nach der Analyse im Bauausschuss müsse dann die Diskussion über einen Flächennutzungsplan im Gemeinderat und eventuell bei einer Bürgerbeteiligung fortgesetzt werden: „Wie denken unsere Leute darüber?“

Problem: Doppelung der Straßennamen

Unbedingt müssten im Bauausschuss auch das Problem der Doppelungen bei Straßennamen und die nötigen Änderungen bei Hausnummern und Postleitzahlen in Angriff genommen werden, zumal die Gemeinde auf Anregung der Bürgermeisterin darüber diskutieren wolle, künftig Wahlbereiche zusammenzulegen. „Dafür haben wir derzeit nur ein enges Zeitfenster“, sagte Thomas Jenjahn.

Einer Klärung bedürfe auch die Verteilung der Arbeit für die Gemeindearbeiter: „Was wird an Arbeiten weggegeben, was nicht? Brauchen wir noch weitere Technik, um noch effektiver zu arbeiten?“, ergänzte die Bürgermeisterin.

Von Thomas Hoppe