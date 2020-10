Krempin

Die Gemeinde Carinerland wird sich nicht an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Stäbelow beim Tempelberg GmbH und Co. KG mit Sitz in Rerik am Zeltplatz Nr. 7 beteiligen. Das beschlossen die Volksvertreter auf ihrer Sitzung am 29. September einstimmig.

Zuvor hatte Bürgermeisterin Heike Chrzan-Schmidt den Sachverhalt erläutert und daran erinnert, dass die beiden Anlagen nahe Kirch Mulsow durch die beiden Reriker Gesellschaften Norddeutsche Energie Windpark 36 und 37 ins Planungsverfahren begleitet wurden.

Inbetriebnahme für viertes Quartal vorgesehen

Im In einem Schreiben der Eno Energy GmbH sei der Gemeinde dann am 29. Juni 2020 mitgeteilt worden, dass die Windkraftanlagen auf einem Privatgrundstück nunmehr von besagter Bürgerenergiegesellschaft betrieben werden sollen und ihre Inbetriebnahme für das vierte Quartal 2020 angestrebt werde. Carinerland könne sich daran mit einer stillen Beteiligung im Wert von 363 800 Euro beteiligen. Das soll der für die betroffenen Gemeinden gesetzlich vorgeschriebenen 10-prozentigen wirtschaftlichen Beteiligung entsprechen.

Der Finanzausschuss hatte zuvor eine solche Beteiligung nicht empfohlen: „Wir haben da keinen Einfluss.“ Mehrere Gemeindevertreter monierten zudem eine fehlende Vertrauensbasis durch „das undurchsichtige Geflecht“. Hinzu käme, dass es sich um Prototypanlagen handele, die ziemlich schnell abgeschrieben würden und somit nicht unbedingt hohe Renditen zu erwarten seien.

