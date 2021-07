Krempin

Für Familien- und Trauerfeiern bis maximal 30 Personen sind seit Monatsbeginn in der Gemeinde Carinerland auf Beschluss des hiesigen Bauausschusses die Gemeindehäuser wieder geöffnet. Darüber informierte die Bürgermeisterin, Heike Chrzan-Schmidt, in ihrem aktuellen Bericht vor der Gemeindevertretung.

Auch die etablierten kleineren Freizeitgruppen, wie die Montagsfrauen zum Beispiel, könnten sich auch wieder in den Gemeindehäusern versammeln. „Es muss dann natürlich immer einer dafür verantwortlich sein, der prüft, dass alle Anwesenden geimpft sind oder mit Maske oder Test teilnehmen“, sagt die Bürgermeisterin. Dies sei wichtig für die Sicherheit der Leute untereinander.

Das seien die ersten möglichen Lockerungen – Dorffeste könnten aber noch nicht gefeiert werden, Sport in den Gemeindehäusern sei auch noch kompliziert.

Wie Heike Chrzan-Schmidt weiter informierte, sei der Antrag der Gemeinde auf eine EU-Förderung zur Entwicklung ländlicher Räume (Leader-plus) für den Aufbau einer Fitness-Strecke für die einzelnen Ortsteile abgelehnt worden. Wegen der vorhandenen Nachfrage nach Fitness-Geräten für Erwachsene sei nun zu überlegen, ob die Gemeinde im kommenden Jahr erneut einen Förderantrag stelle oder ob sie selber versuche, so eine Strecke aufzubauen.

Ausschüsse sollten Fitness-Strecke auf den Weg bringen

„Mich haben bereits ganz viele gefragt, ob diese Strecke kommt, wir sollten im Finanz- und im Bauausschuss schon überlegen, ob wir dieses Projekt nicht doch umsetzen können“, schlug die Bürgermeisterin vor.

Fertig sei dagegen die Reparatur des landwirtschaftlichen Weges zwischen Neu Karin und Kamin. Das sei eine komplizierte Maßnahme gewesen, schätzte Heike Chrzan-Schmidt ein. Die Schwarzdecke auf dem betreffenden Abschnitt sei drauf, nun solle noch etwas an den Banketten gemacht werden, dann würde die Straße wieder geöffnet, hieß es weiter.

Am vergangenen Mittwochabend war die Straße von Kamin aus noch gesperrt, gestern Mittag galt nach der entsprechenden Ausschilderung auch noch die Umleitung durch Neu Karin via Ravensberg.

In Vorbereitung auf die bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlen am 26. September, erinnerte die Bürgermeisterin daran, dass es nach dem Beschluss der Volksvertreter nunmehr noch drei Wahllokale in der Gemeinde geben wird: In Kirch Mulsow bei der Feuerwehr, in Ravensberg und in Alt Karin jeweils im Gemeindehaus.

Von Thomas Hoppe