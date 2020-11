Carinerland schneidet seine großen Bäume zurück

Krempin

Große Bäume in der Gemeinde Carinerland wurden dieser Tage stark zurückgeschnitten. Sie hatten in den vergangenen Jahren mächtig ausgeschlagen und sehen nun, wie hier die Weide vor dem Gemeindehaus in Krempin, doch sehr kahl aus. Aber Gemeindearbeiter Armin Stubbe, der hier die Äste zersägt und die Zweige schreddert, erwartet, dass sie wie bei Kopfweiden üblich, wieder nachwachsen und grüne Hingucker bleiben.

Die Gemeinde hatte sich für diese Arbeiten einen Steiger mit Arbeitsbühne ausgeliehen. Beschnitten wurden auch die großen Linden vorm Gemeindehaus in Alt Karin und in Krempin. In diesem Jahr sollen auch noch störende Baumstubben weggefräst werden.

Von Thomas Hoppe