„Wir haben wegen gleicher Straßennamen in der Gemeinde Probleme mit der Postzustellung, ich fürchte den Fall, wenn mal ein Krankenwagen von seinem Navi zur falschen Dorfmitte geführt werden würde und auch mit den Adressen der Ferienwohnungen gibt es sehr große Probleme – das ist natürlich nicht gut. Deshalb haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir die Sache jetzt irgendwann mal anfassen müssen – und wir fassen sie auch an“, sagte die Bürgermeisterin von Carinerland, Heike Chrzan-Schmidt, vergangene Woche vor ihren Gemeindevertretern in Krempin.

Was lange währt, wird endlich gut? Die Volksvertreter hatten hier selbst daran erinnert, dass in Carinerland bereits im Jahr 2012 eine Änderung von doppelten Straßennamen in der Diskussion gewesen war.

Schon damals hatte die Bürgermeisterin darauf verwiesen, dass die Cariner – ihre Gemeinde war 2004 aus den Gemeinden Kamin, Karin, Krempin und Ravensberg gebildet worden – die Sache fünf Jahre lang vor sich hergeschoben hätten, obwohl sie vom Innenministerium aufgefordert worden waren, die Straßennamen neu zu strukturieren. Immerhin stammt der ursprüngliche Erlass des Ministeriums „auf die Notwendigkeit einer unverwechselbaren Bestimmungsortangabe“ ja vom Januar 2000.

Vorschläge kommen über Ortsbeiräte

Aber auch andere Gemeinden der Region hatten sich in den vergangenen Jahren diesem Problem gestellt und manche seien damit ebenfalls bis heute – wegen der vielen unterschiedlichen Vorschläge – noch nicht durch, wie es in Krempin hieß. Deshalb sei in Carinerland jetzt auf ein Prozedere verzichtet worden, bei dem die Änderung der Straßennamen auf einer großen Versammlung mit allen Einwohnern diskutiert worden wäre. Hier kommen die Vorschläge aus den Ortsteilvertretungen, werden im Bauausschuss beraten und dann auf einer Gemeinderatssitzung beschlossen.

Während im Jahr 2012 zum Beispiel noch vorgeschlagen worden war, die Dorfstraßen durch die jeweiligen Ortsnamen zu unterscheiden, wie „Ravensberger Dorfstraße“, „Krempiner Dorfstraße“ oder „Zarfzower Dorfstraße“, kam nun für Krempin vom hiesigen Ortsrat eine völlig andere Idee.

„Linden-, Eichen- und Birkenweg?“

„Bei uns ist ja alles Dorfstraße“, leitete Thomas Woest seinen Bericht über die aktuellste Ortsratssitzung ein und erläuterte, dass sich die Krempiner da eine künftige Dreiteilung wünschten: „in Linden-, Eichen- und Birkenweg.“ Dazu warf Gemeindevertreter Thomas Jenjahn ein, dass in Kirch Mulsow bereits ein Lindenweg existiere. Die Volksvertreter der Gemeinde Kirch Mulsow hatten im Jahr 2013 die Einführung neuer Straßennamen in den Ortsteilen Clausdorf, Garvensdorf und Steinhagen beschlossen. Die Gemeinde war im Vorjahr mit Carinerland fusioniert.

Nun soll der Lindenweg in Kirch Mulsow von den Änderungen ausgeschlossen sein, hieß es in der Runde und prompt folgten neue Vorschläge für Krempin: „ Lindenstraße! – Nein, die ist doch abgesetzt, das geht nicht mehr – Straße der Freiheit! – Wir haben dort auch einen Reiterhof, da gibt es noch andere Möglichkeiten.“

Statt „ Dorfmitte “ bald „Bei der Schmiede“?

Die Bürgermeisterin hatte zuvor zudem darauf verwiesen, dass es in der Gemeinde die Dorfmitte in Neu Karin und Danneborth gibt und die Neubukower Straße in Krempin, Ravensberg und Moitin. Im Jahr 2012 hatte Gemeindevertreter Eckhard Meyer schon einmal Zustimmung geerntet, als er damals vorgeschlagen hatte, in Neu Karin statt „ Dorfmitte“ den Namen „Bei der Schmiede“ zu nehmen, weil es früher in dem Dorf eine Schmiede gegeben hätte.

Gemeindevertreterin Heike Dassow wies darauf hin, dass auch die Folgen einer Änderung des Straßennamens für davon betroffene Gewerbetreibende zu bedenken seien. Die müssten dann ja selbst die Aufkleber auf ihren Firmenautos und andere Werbung ändern. Matthias Nerstheimer fragt nach, wer die Kosten der Ummeldung tragen müsse. Für eine Adressenänderung im Amt müsse man nichts bezahlen, antwortet die Bürgermeisterin.

Im Zuge dieser „Straßenneuordnung“ soll nach den Vorstellungen der Gemeindevertreter auch die mit der Zeit entstandene Unordnung in der Reihenfolge von Hausnummern beseitigt werden. Darüber habe allerdings das Amt die Entscheidungshoheit. Heike Chrzan-Schmidt betonte: „Die Nummern müssen dringend sortiert werden, speziell denke ich an Ravensberg und auch Krempin.“

