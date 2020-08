Heiligenhagen

Was ist los in unserer Gesellschaft, dass es immer mehr Kinder, aber auch Erwachsene gibt, die sich als nicht richtig empfinden? Die meinen, ich kann nicht dies oder das nicht und bin deshalb weniger liebenswert. „Du bist richtig, so wie du bist!“, sagt deshalb Fachcoachin Cathleen Lawrenz. „Ich arbeite im Einzelcoaching oder in Gruppen, wo es vor allem um die Begleitung und Stärkung von Kindern und Jugendlichen geht.“

Ihre Praxis in Heiligenhagen ist deshalb besonders wohnlich gestaltet. Zuvor arbeitete die gebürtige Rostockerin in ihrer Praxis in der Hansestadt. „Jetzt habe ich mehr Platz mit einem weiteren gemütlichen Raum, wo wir auch Essen zubereiten können“, erklärt Lawrenz. „Denn in zwangloser Atmosphäre kann es zu guten Gesprächen kommen.“

Auch hat sie nun den Wald vor der Praxistür – manchmal bewirkt eine Stunde Naturcoaching wahre Wunder. „Das Leben spielt sich sonst fast nur noch in geschlossenen Räumen ab“, sagt die 39-Jährige. „Viele Menschen haben den Bezug zu sich und zur Natur verloren. Naturkontakt hat eine unglaubliche Kraft, kann Stressabbau und so viel mehr in dir bewirken.“

Klangschalen und tiergestützte Therapie

Cathleen Lawrenz absolvierte diverse Ausbildungen – etwa zur Reflexintegrationstrainerin, zum Kinder- und Jugendcoach, zur Beraterin für Hochsensible oder auch zur Familientrauerbegleiterin und Trauerrednerin. Auch ihre Klangschalentherapie hat sich bewährt.

„Das ist eine schöne Erfahrung für Mutter und Kind. Bei mir im geschützten Raum können sie sich fallen lassen und wieder zueinanderfinden“, konnte sie beobachten. „Denn Stress kostet uns viel Kraft. Es ist genau diese Kraft, die wir brauchen, um ganz bei uns selbst anzukommen.“ Darüber hinaus bietet sie mit ihrer Hündin Bernie tiergestützte Aktivitäten und Therapien in verschiedenen sozialen, pädagogischen und therapeutischen Einrichtungen sowie in Privathaushalten und ihrer Praxis an.

Auch Klangschalentherapie bietet Cathleen Lawrenz an, die sich besonders auf die Harmonie des Körpers auswirkt. Quelle: privat

„Schulängste, mangelndes Selbstbewusstsein oder auch Mobbing stehen in vielen Familien wieder auf der Tagesordnung, wenn die Schule beginnt“, sagt Lawrenz. „Genau da setzt meine Arbeit an und so gebe ich in meiner Praxis Hilfe zur Selbsthilfe.“ Jedoch betont die 39-jährige: „Es ist eine kurze Wegbegleitung. So könnte eine Therapie bei einem Psychologen vorgebeugt oder angeschlossen werden“, sagt sie.

Vorhandene Potenziale stärken

Es ist Cathleen Lawrenz eine Herzensangelegenheit, Kinder darin zu befähigen, die eigenen Ziele zu erreichen um motiviert, selbstbewusst und glücklich durchs Leben zu gehen. „Nicht nur Eltern, auch Lehrer können meinen, das Kind passt nicht ins System, es wird zum Problem. Doch vielleicht fühlt sich das Kind selbst gar nicht unwohl?“, gibt sie zu bedenken. „Da setze ich an und zeige dem Kind, du bist richtig, wie du bist. Ich stärke das vorhandene Potenzial.“ Ängste könnten so abgebaut werden: „Das Kind muss nicht alles können, niemand kann alles.“ Schon wenn das Kind dies begreife, würden sich oft Blockaden lösen: „Das Leben darf leicht gehen, ist mein Motto.“

Mit ihrer Hündin Bernie geht die Coaching in soziale, pädagogische und therapeutischen Einrichtungen sowie in Privathaushalte, um zu helfen. Auch in ihrer Praxis ist die tiergestützte Therapie möglich. Quelle: privat

Die Mutter von zwei Kindern im schulpflichtigen Alter interessierte sich schon lange für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die sie früher ehrenamtlich bewältigte. Seit zwei Jahren ist Cathleen Lawrenz selbstständig. „Ich helfe auch Familien, mit Lebensphasen wie Trauer umzugehen. Familien sind komplexe Systeme. Wenn jemand plötzlich fehlt, gerät das System ins Wanken. Kinder und Erwachsene sollten fähig sein, über ihre Emotionen zu sprechen – dabei biete ich Unterstützung“, sagt sie.

Grundlagen werden in der Kindheit gelegt

Mit den Kindern, Jugendlichen und Eltern entwickelt und findet Cathleen Lawrenz gemeinsam Wege und Lösungen, um den aktuellen Herausforderungen im Leben leichter zu begegnen. „Die Grundlagen für ein selbstbewusstes, glückliches Leben werden in der Kindheit gelegt“, macht sie deutlich.

„Wenn Kinder an sich zweifeln, hat das Auswirkungen. Es ging mir ähnlich, deshalb weiß ich genau, wie es ihnen geht.“ Es sei schön, zu beobachten, wie die Kinder letztlich doch zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen: „Es ist mein Wunsch, dass sie mit leichtem Gepäck reisen – ich bin richtig so, wie ich bin, ist eines der wertvollsten Geschenke im Leben eines jeden Menschen.“

Diesen Grundsatz für sich anzunehmen – dafür sei es im Übrigen nie zu spät, betont Cathleen Lawrenz.

Von Sabine Hügelland