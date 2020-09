Bad Doberan

Szenarien wie im heißen Monat August, als an einzelnen Orten in Deutschland kein Trinkwasser mehr aus den Leitungen kam, seien in Mecklenburg nicht zu befürchten, sagt Frank Lehmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung in Bad Doberan im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Herr Lehmann, wie ist die Situation im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes Kühlung? Haben Sie noch genug Wasser?

Anzeige

Wir haben genug Wasser! Wenn ich ehrlich bin, ist uns das Wetter im August sogar entgegengekommen. Denn wir hatten in unserem stark touristisch geprägten Bereich mit Beginn der Corona-Maßnahmen im März bis in den Mai hinein starke Rückgänge in der Wasserabgabe. Wir machten uns schon Gedanken, was das für die Gebühren bedeutet, weil wir die Kosten über die abgegebene Wassermenge umlegen. Dann konnten wir aber in den sehr warmen Monaten Juli und August so viel Wasser abgeben, dass wir nun wieder auf dem Niveau der sehr guten Jahre 2018 und 2019 sind.

Weitere OZ+ Artikel

Frank Lehmann, Geschäftsführer ZVK Einmal im Monat wird die Qualität des Wassers im Wasserwerk Kühlung durch ein externes Unternehmen überprüft. Außerdem gibt es Kontrollen durch den ZVK und das Land. Quelle: Cora Meyer

Können Sie zum Vergleich Zahlen nennen?

Gern. Wir gaben zum Beispiel in unserem größten Wasserwerk, dem Wasserwerk Kühlung, in der Corona-Pause am Tag so um die 4000 Kubikmeter Wasser täglich ab, im Juli waren es zwischen 7000 und 7500 Kubikmeter und im August wurden 8500 bis teilweise bis 9000 Kubikmeter Wasser abgegeben – pro Tag!

Trotz dieser Mengen reichen die Kapazitäten noch aus?

Wir machen uns da im Moment keine Sorgen. Aber wir wissen und merken natürlich auch, dass sich das Klima ändert. Die heißen Sommer sind da für uns kein Thema, weil über den Sommer keine Grundwasserneubildung stattfindet. Unsere wichtigen Monate sind von Oktober bis zum April. Mit den Niederschlägen in dieser Zeit findet die Grundwasserneubildung statt. In dieser Hinsicht war allerdings der Winter 2018/2019 ein Komplettausfall und auch der vergangene Winter war beim Niederschlag eher unterdurchschnittlich.

Keine guten Aussichten, wenn das so bleibt?

Wenn Klimawandel bedeutet, dass bei uns Dürreperioden auf Dauer ganzjährig sind, dann würden wir auch irgendwann in Schwierigkeiten kommen. Aktuell gehen aber Prognosen zum Klimawandel davon aus, dass wir überwiegend warme Sommer und nasse Winter bekommen werden. Für die Wasserversorgung wäre das fast perfekt. Trotzdem müssen wir in die Zukunft schauen. In einem Projekt wollen wir herausfinden, wie wir die Entstehung von Grundwasser in Zukunft durch verschiedene Maßnahmen künstlich beeinflussen können. Was uns ebenfalls beschäftigt, ist die zunehmende Konkurrenz um das Grundwasser.

Wie ist das gemeint?

Wir sind nicht die einzigen, die Grundwasser haben wollen. Wir merken, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Landwirte ihre Anbauflächen bewässern wollen. Die Frage ist, ob dies mit Grundwasser erfolgen muss.

Es gibt doch genug Wasser vor unserer Haustür. Ließe sich Ostseewasser nicht entsalzen und als Trinkwasser nutzen?

Es gibt weltweit genug Beispiele und Regionen, wo das praktiziert wird. Aber man muss Aufwand und Nutzen dabei sehen. Für einen Kubikmeter Trinkwasser bräuchte man circa vier Kubikmeter Salzwasser und dann muss jedem klar sein, dass Salzlauge in hoher Konzentration übrig bleibt. Die muss irgendwo hin. Sie einfach in die Ostsee zu leiten, würde für neue Probleme sorgen. Auch ist Oberflächenwasser nicht frei von Risiken. Um qualitativ gutes Trinkwasser zu bekommen, wäre großer technischer Aufwand nötig. Für uns ist das derzeit kein Thema.

Trinkwasserversorgung in Mecklenburg Quelle: Benjamin Barz

Sie haben die Qualität angesprochen. Ist diese beim Trinkwasser im Bereich des Zweckverbandes Kühlung gesichert?

Kurz- und mittelfristig ja, und das gilt wohl für die meisten Trinkwasserschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt landesweit etwa fünf Gebiete, die problematisch sind und wo Nitrat im Grundwasser vorkommt. Dazu gehört auch ein Bereich im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Kühlung. Bei einzelnen Brunnen dort wird der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter Wasser erreicht oder gar überschritten, aber im Verschnitt mit Wasser aus anderen Brunnen haben wir dann einen Ausgabewert von 1,5 Milligramm und sind damit noch weit vom Grenzwert entfernt.

Also besteht kein Grund zur Sorge?

Nicht unmittelbar. Wir wissen aber, wir müssen trotzdem etwas tun und das gemeinsam mit den Landwirten vor Ort. So wurden in dem sensiblen Gebiet bei uns in den vergangenen Jahren schon rund 70 Hektar konventionell bewirtschaftetes Ackerland in Grünland umgewandelt, was uns mittelfristig hilft. Wir haben, gefördert durch das Land, das gesamte Wasserschutzgebiet gescannt, haben bestimmt, wie alt unser Grundwasser ist, Oberflächen-Abflussmodelle rechnen lassen und den Pyritgehalt im Boden bestimmt. Zur Erklärung: mit Hilfe von Pyrit kann Nitrat im Boden abgebaut werden, allerdings baut sich dieser natürlich vorkommende Stoff mit jeder Nitrataufnahme selbst immer weiter ab, es steht nicht grenzenlos zur Verfügung.

Was kann man tun, wenn kein oder zu wenig Pyrit im Boden ist?

Dann muss man verhindern, dass Nitrat von oben in den Boden gelangt. Wenn wir es schaffen, dass wir in der sensiblen Trinkwasser-Schutzzone 2 künftig überall nur noch Grünland oder Waldflächen haben und darüber hinaus die Äcker in der Zone 3 nur noch ökologisch bewirtschaftet werden und das eines Tages für alle Trinkwasserschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern hinbekommen, können wir sagen, dass wir unser Grundwasser im ganzen Land auf Jahre gesichert haben.

Das halten Sie für möglich?

Durchaus, denn die Gesamtfläche ist gar nicht so groß. Es sind insgesamt höchstens 6000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, die in Mecklenburg-Vorpommern in einer Trinkwasser-Schutzzone 2 liegen. Es wäre also kein Teufelswerk, das in Ökoland umzuwandeln. Selbst Landwirte sagen uns, dass das machbar ist.

Wasserwerk des ZVK bei Hinter Bollhagen: ZVK-Chef Frank Lehmann, (l) und Vorarbeiter Wasserwerke Ingolf Tellinger im Gespräch Quelle: Rolf Barkhorn

Die Wasser- und Abwassergebühren in Ihrem Bereich zählen zu den günstigsten im Land. Wird das so bleiben?

Es gibt zurzeit keinen Anlass, dass wir jetzt sagen müssten, wir würden in Größenordnungen Preise verändern. Natürlich müssen wir die Entwicklung und damit auch den Bevölkerungszuwachs im Auge behalten. So lange aber unser Grundwasser nicht zusätzlich durch Nitrat belastet wird und wir nicht gezwungen sind, in der Aufbereitung Nitrat und andere Schadstoffe aus dem Wasser rauszuholen, können unsere Preise über viele Jahre auf einem niedrigen Niveau bleiben. Wären wir aber gezwungen, mit hohem technischen Aufwand Nitrat aus dem Wasser zu filtern, würde das eine deutliche Kostensteigerung bedeuten.

Die Unterhaltung der Rohrleitungen verursacht auch Kosten. In welchem Zustand ist das Leitungssystem des ZVK?

Unsere Leitungssysteme sind überwiegend in einem sehr guten Zustand. Ein guter Indikator dafür ist die Rohrschaden-Statistik, die einen starken Rückgang an Schäden verzeichnet. So hatten wir 2019 gerade mal 36 Rohrbrüche, im Jahr 2000 waren es noch 200. Das hat einen Grund. Wir haben uns fast immer dann, wenn in den Mitgliedskommunen Sanierungsarbeiten an Straßen anstanden, den Maßnahmen angeschlossen und unsere Leitungssysteme erneuert. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter.

Wenn die Versorgung so sicher ist, wie Sie beschreiben, ist sparsamer Umgang mit Wasser dann überflüssig?

Wir haben zwar genug Wasser, aber trotzdem macht es Sinn, sich die Frage zu stellen, ob Trinkwasser wirklich dafür produziert wird, dass der Rasen schön grün ist. Die Bedeutung dieser Frage wird in Zukunft zunehmen.

Von Rolf Barkhorn