„Dass alles immer bleiben muss, wie es ist, ist ein Irrtum. Wir brauchen Mut und Flexibilität. Hohe Ziele sind wertvoll.“ Es sind Sätze wie diese, die Jördis Frommhold auszeichnen. Die jugendlich wirkende Chefärztin spricht mit Erfahrung, Weitsicht und Ruhe. Frommhold leitet die Abteilung für Atemwegserkrankungen der Median-Klinik in Heiligendamm und behandelt die Spätfolgen bei Corona-Patienten.

In den Medien ist sie längst als Reha-Spezialistin in der Pandemie bekannt. Nun zeichnet das Land Mecklenburg-Vorpommern die erst 38-jährige Chefärztin als „Frau des Jahres“ aus. „Die Corona-Pandemie trifft Frauen ganz besonders. Sie arbeiten häufig in wichtigen Berufen, die uns durch die Krise bringen“, betont Ministerpräsidentin Manuela Schwesig beim digitalen Festakt. Doch wer ist diese begabte Ärztin, die Helferin in der Krise, die Chefin und Karrierefrau überhaupt? Und was macht sie privat? Wir haben sie besucht.

Ihr Lebenslauf reicht für zwei

Um zu erfahren, wer Jördis Frommhold ist, gelangen wir ans Wiehengebirge in Nordrhein-Westfalen. Jenem Ort, an dem sie geboren wurde und mit ihrer Schwester aufgewachsen ist. Frommhold wollte schon immer Ärztin werden, interessierte sich für die Physiologie, wollte helfen. Über ihre Eltern spricht sie nicht, über ihr Leben nach der Kindheit umso mehr. Frommhold zählt die Stationen ihres Lebens auf, als steckten zwei Biografien dahinter. Das Studium der Humanmedizin in Lübeck schloss sie mit Doktortitel ab. Es folgte eine Zeit als Assistenzärztin in Wismar und Lübeck, zahlreiche Aus- und Weiterbildungen in der Rettungs- und Intensivmedizin. Nur wenige Wochen nach ihrer Facharztprüfung in der Inneren Medizin wurde sie Oberärztin.

Sie ist Notfallmedizinerin und betreut Großveranstaltungen – zuletzt das Rammstein-Konzert im Ostsee-Stadion. Schon bald wechselte sie in die Pneumologie, ein Teilgebiet der Inneren Medizin, das sich mit Lungenerkrankungen beschäftigt. „Ich hatte mich auch für die Kardiologie interessiert“, sagt die Ärztin. Pneumologen gab es jedoch kaum. Frommhold bestand eine zweite Facharztprüfung vor der Ärztekammer. Seit Mai 2020 ist sie Chefärztin in der Median-Klinik. „Man darf und soll sich auch als Frau hohe Ziele setzen“, erklärt die 38-Jährige ihren schnurgeraden Weg.

Frommholds Lebenslauf ist lückenlos. Ihre Erzählung tabellarisch. Das wisse sie selbst, sagt die 38-Jährige und lächelt. Sie habe ihre Ziele verfolgt, dem Leben vertraut und genug Mut aufgebracht, Dinge zu verändern. Die Frau mit kurz geschorenen schwarzen Haaren und schwerem Goldschmuck spricht schnell und pointiert. Sie lächelt viel. Wichtig sei ihr im Leben, flexibel zu sein. „Dass alles immer so bleiben muss, wie es ist, ist schlicht ein Irrtum.“

Ehemann und bester Freund

Vor elf Jahren wurde Frommhold schwanger. Damals lebte sie noch in Lübeck. Den Vater ihres Kindes nennt sie ungern ihren Ex-Mann. „Ich sage lieber, er war mein erster Mann.“ Heute habe sie ein gutes Verhältnis zu ihrem ersten Mann. „Es klappt auch mit unseren neuen Partnern gut.“ Die Kindergeburtstage des mittlerweile 10-jährigen Sohnes feiere die Familie gemeinsam. In ihrem Büro stehen Bilder ihres Sohnes, im Garten, mit Zahnlückenlächeln. Ein anderes Bild zeigt ihren Ehemann beim Tauchen.

Frommhold erzählt aus ihrem Leben so klar und aufgeräumt, als hadere sie mit keiner Entscheidung, als zweifele sie nie an ihrem Weg. Am Anfang ihrer beruflichen Erfolge standen oft Entscheidungen im Privatleben. Sich zu trennen mit Kind, umzuziehen, einen neuen Mann – noch dazu einen 12 Jahre älteren Arzt – zu heiraten. Zu ihrem Ehemann habe sie eine enge Bindung. Er sei ihr größter Halt, ihre große Liebe, ihr wichtigster Berater. Die fachliche Nähe sei für Frommhold keine Belastung, sondern Unterstützung. „Mein Mann hat viel Verständnis. Er sagt, wir sind auch beste Freunde.“ Wenn Frommhold über ihre Familie spricht, strahlt sie vor Glück. Ihr Sohn schlage sich tapfer im Homeoffice. An den Nachmittagen im Lockdown habe ihr die Geschäftsführung der Klinik oft ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten.

Der Spagat zwischen Patchworkfamilie und Klinikleitung gelingt Frommhold. Vormittags schaue sie sich ihre Patienten an. Weil die Spätfolgen von Corona-Erkrankten fast gänzlich unerforscht sind, lerne sie täglich von ihnen, beobachte jede Entwicklung, führe Gespräche. Am Nachmittag kümmere sie sich um ihren Sohn, zwischen Videokonferenzen und Klinikleitung. Frommhold arbeitet an einem Buch, ist involviert in einer groß angelegten Studie zur Rehabilitation nach einer Covid-19-Erkrankung. Alles, sagt die 38-Jährige, mache ihr Spaß. Sie wirkt dabei so im Reinen mit sich. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie mit den positiven Geschichten einer furchtbaren Pandemie konfrontiert ist. Mit jenen Menschen, die dabei sind, es zu schaffen, wieder gesund zu werden.

Das Land ist stolz

„Wir würdigen eine beeindruckende Persönlichkeit, die mit noch nicht einmal 40 Jahren eine der jüngsten Chefärztinnen in Deutschland ist und als führende Expertin für die sogenannte Long-Covid-Krankheit Corona-Patienten aus ganz Deutschland betreut“, sagte Gleichstellungsministerin Stefanie Drese in ihrer Laudatio auf die Frau des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern und fügt hinzu: „Mit ihrer Klarheit, Freundlichkeit und ihrem zupackenden Optimismus verkörpert sie die Rehabilitationsmedizin als jung, dynamisch und weiblich. Sie ist ein Vorbild für Frauen in der Medizin. Wir sind stolz, dass wir solch eine tolle Ärztin in Mecklenburg-Vorpommern haben.“

