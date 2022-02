Chronik, Kunst und Feuerwehr: Das plant die Heimatstube Kühlungsborn

Kühlungsborn

Neue Pläne für das traditionsreiche Haus Rolle: Der Heimatverein Kühlungsborn will die Ausstellungsräume in der Ostseeallee erweitern. Ab Herbst sollen dort auch Künstler aus dem Ort ihre Werke ausstellen. „Sie sollen sich hier präsentieren können“, sagt Marita Karl vom Verein der Heimatfreunde. Anschließend können sich Interessierte melden, die ihre Bilder zeigen wollen. Dafür nutzt der Heimatverein die beiden Räume im Erdgeschoss, die bis vor Kurzem noch vermietet waren.

Die Mieterin ist nun jedoch verstorben. „Es ist nicht groß“, sagt Marita Karl, „aber man kann sicher etwas Schönes daraus machen.“ Derzeit werden die Räume neu gestrichen und beleuchtet. Außerdem will der Heimatverein Schienen an den Wänden anbringen lassen, an denen die Bilder befestigt werden sollen. „Wir wollen keine Konkurrenz zur Kunsthalle sein, aber eine Verbindung zwischen Kunst und den Einheimischen schaffen.“ Über den Winter würde der Heimatverein dann gerne die Bilder ausstellen, die früher in der Villa Baltic hingen. Derzeit sind sie im Bauhof untergebracht. „Wir würden sie gern wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen“, sagt Marita Karl.

Ausstellung zum Jubiläum der Kirche geplant

Zunächst aber ist eine Ausstellung zum Jubiläum der St.-Johannis-Kirche in Kühlungsborn geplant. Sie ist im Jahr 2019 800 Jahre alt geworden. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde, Pastor Matthias Borchert und dem Historiker Jürgen Jahncke wurden 14 Tafeln erstellt, die über die Geschichte der Gemeinde und der Kirche in Kühlungsborn informieren. Es geht darauf unter anderem um die Hexenverbrennung, die Kirche in der Wendezeit und im Nationalsozialismus und das Pfarrgehöft.

Ab dem 26. März und dann vermutlich bis zum Herbst soll die Ausstellung im Haus Rolle zu sehen sein. Dort wird bald auch Jürgen Jahncke sein neues Buch vorstellen. „Uns schwebt zu April vor“, sagt Marita Karl. „Aus der Chronik des Ostseebades Kühlungsborn 1219 bis 2020“ wird es heißen und ist gerade im Druck. Das Buch sei mit Unterstützung von Heimatverein, Stadt und Sponsoren aufgelegt worden.

Räume werden umgestaltet

Auch in den Räumen im Erdgeschoss will der Heimatverein einiges verändern. „Die Bildergalerie wollen wir umgestalten“, sagt Marita Karl. Die Collagen aus historischen Flyern und Postkarten, die gerahmt an den Wänden hängen, seien schon 20 Jahre alt. „Da werden wir einiges austauschen.“ Auch die Exponate in den Ausstellungsräumen werden erneuert und aktualisiert. „Wir müssen mal in unserem Archiv kramen“, sagt Marita Karl.

Immer wieder bekommt der Heimatverein neue Gegenstände zur Verfügung gestellt. „Viele bringen uns Andenken, die ihre Eltern mal gekauft haben, etwa Aschenbecher“, sagt Marita Karl. „Das ist schön.“ Aber auch Ansichtskarten und alte Fotos werden dem Heimatverein, der inzwischen 20 Mitglieder hat, gebracht. „Und gerade erst habe ich ein Sahnekännchen vom Kurhaus Brunshaupten gefunden“, sagt Marita Karl.

Feuerwehr gestaltet Vitrine im Obergeschoss

Im Obergeschoß ist auch weiterhin eine kleine Ausstellung über die Arbeit der Seenotretter zu sehen, die erst im Juni eröffnet wurde. Zuvor war das Obergeschoss des Hauses Rolle saniert worden. Außerdem habe die Freiwillige Feuerwehr Kühlungsborn zugesagt, Exponate für eine Vitrine zur Verfügung zu stellen, die dann in diesem Jahr dort zu sehen sein sollen. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

„Wir haben die Räume erst mal hergerichtet, bis die Sanierung angefasst wird“, sagt Marita Karl. Wann es so weit sein wird, stehe allerdings noch in den Sternen. Vermutlich wird das Haus Rolle erst im Zuge der Umgestaltung des gesamten Rathausquartiers saniert. Dann soll das Rathaus barrierefrei umgebaut werden, hinter dem Haus Laetitia entsteht ein Neubau für weitere Büros und auch das Haus Rolle erhält einen Anbau. Dort soll dann auch die Stadtbibliothek einziehen, die jetzt noch in einem Pavillon im Konzertgarten Ost untergebracht ist.

Am 22. März will die Heimatstube wieder öffnen. Sie ist dann dienstags bis samstags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr für Besucher zugänglich.

Von Cora Meyer