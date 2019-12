Clausdorfer weihten saniertes Gemeindehaus ein

Clausdorf

Mit dem Öffnen der Tür des Gemeindehauses von Clausdorf am Abend des Freitags, dem 13., wird der besondere 2019er Adventskalender von Carinerland wieder richtig lebendig.

Der Dorfbewohner und gelernte Maurer, Rüdiger Zeggel, spricht hier angesichts von zunächst immer heißer werdenden Glühweins, wohlschmeckenden Kinderpunsches, vor dem Haus brennender Grillkohle und mittlerweile lodernder Feuerschale große Worte gelassen aus: „Das ist heute ein einfaches Zusammentreffen der Dorfgemeinschaft und wer dazu kommen will, ist dabei.“

Genau so soll auch die aktuelle Sanierung des bereits in den 1950er Jahren entstandenen ländlichen Kulturhauses, das zeitweise den Bauern auch als Speicher gedient haben soll, über die Bühne gegangen sein. Vor einer solchen strahlt jetzt jedenfalls ein nagelneuer heller Fußbodenbelag aus Linoleum, einem Gemisch aus Leinöl, Harzen, Holzmehl, Kalkstein, Jute und umweltverträglichen Farbstoffen.

„Wir haben hier alles in Eigenregie gemacht“

Am aufgearbeiteten Tresen und dem von einem Holzminder Experten neu bezogenen Billardtisch – beides stammt aus der ehemaligen Gaststätte an der B 105-Kurve in Teschow – sammeln sich die ersten Clausdorfer und Gäste aus der Umgebung.

Auch der Garvensdorfer Frank Lehnert gehört dazu und hatte seine Tochter Lea gefragt, ob sie mitkommen wolle. Sie war sofort dafür und jetzt sagt die Regionalschülerin: „Ich finde das gut, wenn man so im Ort zusammen ist.“ Selbst die Katze Frieda von Bernd Kessler schaut wie er interessiert vorbei.

Der Schmiedemeister im Ruhestand Klaus-Dieter Ohde aus Garvensdorf trägt derweil einen großen Topf selbstgekochter Suppe mit angeschmortem Gehackten, viel Käse und Zwiebellauch in den Raum: „Mahlzeit!“

Am Grill und an der Feuerschale wurde auch schon über die 725-Jahr-Feier der Clausdorfer im August 2020 geredet. Quelle: Thomas Hoppe

„Wir haben das Haus hier alles in Eigenregie fertiggemacht und jeder brachte dabei ein, was er kann“, erklärt Rüdiger Zeggel stolz und Volksvertreter Holger Meyer erinnert daran, dass die Dorfbewohner dafür immer wieder Geld sammelten und auch von der Gemeinde etwas dazu- bekamen.

Wenn das „Pendler-Eck“ in Kirch Mulsow verkauft wird, soll auch Mobiliar von dort in den Clausdorfer Saal umziehen, sagt er. Bislang kommen hier schon eine Tanz- und eine Sportgruppe zusammen und es trifft sich seit zwei Jahren monatlich einmal der Billard-Club.

„Denn die Gemeinschaft muss funktionieren“

Auch der Informatiker Ralph Dudek kommt dazu und betont: „Wir haben festgestellt, dass wir so was brauchen, um das ganze Soziale zusammenzuhalten. Deshalb machen wir regelmäßig irgendwas, denn die Gemeinschaft muss funktionieren. Den Spielplatz gegenüber haben wir gerade genauso gebaut – Sonntagfrüh um 9 haben sich alle getroffen. Das ist alles gut.“ Seit 2013 wohnt der Berliner im Dorf, vorher hatte er hier immer mal wieder seinen Studienfreund besucht.

Im kommenden Jahr wollen Magdalena und Gerhard Ninow aus der Nähe von Hamburg endgültig nach Clausdorf ziehen „Hier ist es nicht so glatt wie in Friesland drüben, sondern wellig und hügelig, dazu das Meer in der Nähe – das ist natürlich genial“, freut sich die OP-Schwester, die ursprünglich aus Freiburg ( Baden-Württemberg) stammt und sagt zum neuen Belag im Gemeindehaus augenzwinkernd: „ein bissel gelble.“ Er erinnere sie an ihren Arbeitsplatz. Dagegen gefällt der neuneinhalbjährigen Olivia aus Clausdorf der sanierte Fußboden gerade deswegen, „weil er so schön gelb ist“. Sie tanzt jeden Mittwoch mit anderen Kindern in diesem Saal.

Von Thomas Hoppe