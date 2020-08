Corona: Arzt in Heiligendamm positiv getestet

Heiligendamm

Ein Arzt in einer Rehabilitationseinrichtung in Heiligendamm ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock, mit. Der Mann habe sich bei Aufnahme seiner Tätigkeit am 5. August routinemäßig einem Test unterzogen, bei dem der Befund festgestellt wurde. Der Arzt sei innerhalb der Klinik isoliert gewesen, sagt der Landkreissprecher. „Es wurden drei Kontaktpersonen im medizinischen Personal identifiziert. Es gab keinen Patientenkontakt.“ Der Arzt habe keine Symptome gezeigt und die Klinik nach dem Testergebnis umgehend in Richtung seines Wohnortes verlassen. „Er hat sich beim dort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet und in Quarantäne begeben“, sagt Michael Fengler.

Insgesamt sind im Landkreis Rostock bislang 85 Personen positiv auf das Virus getestet worden.

Von Cora Meyer