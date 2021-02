Corona-Ausbruch in Moorbadklinik Bad Doberan: Patienten infiziert

Bad Doberan

In der Reha-Klinik Moorbad in Bad Doberan haben sich drei Patienten mit dem Corona-Virus infiziert. Wie Landkreissprecher Michael Fengler informiert, sei der Infektionsweg bekannt. Die Neuinfektion war bereits am 31. Januar festgestellt worden.

Der Patient, bei dem das Virus entdeckt wurde und der zwei weitere Patienten angesteckt hat, ist nach Hause in Quarantäne entlassen worden, so Fengler. „Es wurden Quarantänen für die zwei Folgefälle unter Patienten angeordnet.“ Auch sie befänden sich nicht mehr in der Klinik. Für die 13 Kontaktpersonen seien regelmäßige Tests angeordnet worden. Dabei handele es sich um elf Mitarbeiter und zwei Patienten. Sie befinden sich nicht in Quarantäne, da sie nicht zu den Kontaktpersonen der Kategorie I mit einem hohen Infektionsrisiko zählen.

Zur Kategorie I zählen diejenigen, die mit dem Infizierten bei einem Abstand von weniger als 1,50 Meter, ohne Mund-Nasen-Bedeckung für mehr als 15 Minuten Kontakt hatten oder wer sich gemeinsam mit der infizierten Person über 15 Minuten bei schlechter Belüftung gemeinsam in einem Raum aufgehalten hat.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete am Sonntag keine Neuinfektionen für den Landkreis Rostock, am Sonnabend waren es 22. Seit Pandemie-Ausbruch sind 1778 Menschen an Covid-19 erkrankt, 48 Menschen starben mit oder an dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 52,8 auf 100 000 Einwohner.

Von Anja Levien