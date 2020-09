Kühlungsborn

Die beliebte Mecklenburgische Bäderbahn Molli ist mehrmals täglich zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan unterwegs. Doch auch hier sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Im Interview berichtet Molli-Chef Michael Mißlitz über Covid-19 und Vorhaben.

Etwa 500 000 Fahrgäste zählt die Mecklenburgische Bäderbahn Molli im Jahr. Wird es dieses Jahr auch so sein?

Nein, definitiv nicht. Wir hatten durch den Lockdown im März insbesondere im April und Mai zwischen 85 und 90 Prozent Rückgang bei den Fahrgastzahlen. Jetzt fehlen uns weiterhin die Kreuzfahrer, die zwischen zehn und 15 Prozent ausmachen sowie die organisierten Busreisen. Hier rechnen wir bereits auch mit Auswirkungen auf 2021. Zudem sind wir von Ostern bis Mittwoch vor Herrentag nur im Zwei-Stunden-Takt gefahren und alle touristischen Sonderfahrten mussten abgesagt werden. Die Prognose für dieses Jahr liegt bei circa 380 000 Fahrgästen.

Dadurch brechen dem Unternehmen Einnahmen weg. Können Sie schon sagen, wie viel?

Neben den großen Einbußen bei den Einnahmen durch Fahrgäste, haben auch Bahnhofsfeste, der Kindertag und unsere Festwoche zu 25 Jahre Privatisierung nicht stattgefunden. In Summe schätze ich, dass uns eine Dreiviertelmillionen Euro fehlen.

Erhält die Bäderbahn Unterstützung von Bund oder Land?

Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz. Quelle: Dietmar Lilienthal

Es gibt einen Rettungsschirm für den ÖPNV. Der Bund hat 2,5 Milliarden Euro bereitgestellt und die Länder haben die gleiche Summe draufgelegt. Da sind wir gerade dabei, die Anträge für die Hilfen bis zum 30. September zu stellen, um einen Ausgleich für die entstandenen Schäden zu bekommen. Ich hoffe, dass wir diesen erhalten, denn bei den bisherigen finanziellen Hilfen waren wir als kommunales Verkehrsunternehmen nicht antragsberechtigt.

Wurden wegen der finanziellen Ausfälle Investitionen verschoben?

Ja. Wir haben Instandhaltungsarbeiten an der Gleisinfrastruktur in das kommende Jahr verschoben. Ebenso den Anbau an der Wagenhalle in Bad Doberan, um frei stehende Fahrzeuge unterstellen zu können. Vorhaben für das Jahr 2021 haben wir bereits nach 2022 gelegt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, da müssen wir genau schauen, was wir an täglichen finanziellen Herausforderungen schaffen können.

Mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit?

Im März und April konnten wir mit betrieblichen Maßnahmen auf Kurzarbeit verzichten. Im Mai waren 15 Prozent der Mitarbeiter mit zehn Prozent der Arbeitszeit betroffen. Seit Juni waren alle wieder voll im Einsatz. Durch unsere vielfältigen Arbeitsfelder im Unternehmen von Eisenbahnbetrieb über Werkstatt bis Gastronomie können wir in Krisensituationen Mitarbeiter flexibel einsetzen.

Restaurants mussten kurzfristig schließen. Im Restaurant „Gleis 2“ konnten Kunden dennoch Essen bestellen und abholen. Wie wurde das angenommen?

Der Abholservice wurde gut angenommen. Dadurch konnten wir direkt zwei Arbeitsplätze sichern.

„Gleis 2“ ist wieder geöffnet, der Molli rollt täglich mehrmals zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan – alles unter den Corona-Hygienebestimmungen. Gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung?

Bei uns gilt in der Bahn, in der Gastronomie sowie im Kunden-Center die Maskenpflicht. Wir haben hier und da Probleme, dass diese nicht eingehalten wird und wir darauf drängen müssen. Einmal mussten wir deshalb auch die Polizei zum Zug anfordern.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Dadurch, dass es einen Rettungsschirm gibt, blicke ich positiv in die Zukunft. Wir rechnen damit, dass ein Teil der finanziellen Einbußen ausgeglichen wird. Während des Lockdowns konnten wir den Verkehr aufrechterhalten als Teil der Daseinsvorsorge. Ich bin sehr dankbar, dass die Belegschaft sich in dieser nicht einfachen Zeit wie gewohnt für unsere Fahrgäste und Kunden engagiert hat.

Auch wenn wegen Corona die Festwoche abgesagt wurde, würdigt die Mecklenburgische Bäderbahn das Jubiläum mit besonderen Aktionen. Eine ist für den 3. Oktober geplant, oder?

Ja. Wir werden zwei historische Züge ohne Fahrgäste fahren lassen. Damit zeigen wir, wie früher Eisenbahnverkehr stattgefunden hat. Das wird ein Highlight für alle interessierten Fotofans an unserer Eisenbahnstrecke.

Von Anja Levien