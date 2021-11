Bad Doberan

Auch zum Blutspenden gilt jetzt eine 3G-Regelung. Die führte der DRK-Blutspendedienst MV am Montag bei den von ihm organisierten Spendeterminen ein. Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet vorweisen können.

Die Spender müssen sich vorher testen lassen, um vor Ort Wartezeiten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Wer möchte, kann sich online eine Uhrzeit zur Anmeldung reservieren. Das ist entweder unter www.blutspendemv.de oder über die kostenlose Blutspender-App möglich. Auch dadurch verkürzen sich die Wartezeiten und die Spender erscheinen besser verteilt zur Blutspende-Aktion. Trotzdem dürfe jeder Interessent Blut spenden, auch ohne reservierten Termin, heißt es vonseiten des DRK.

„Versorgungslage ist angespannt“

Der DRK-Blutspendedienst bittet verstärkt darum, die angebotenen Termine auch unter Erfüllung der 3G-Regelung wahrzunehmen, um die notwendige Blutversorgung sichern zu können. „Die Versorgungslage mit Blutpräparaten war in den letzten Wochen sehr angespannt. Wir appellieren weiterhin an jeden Menschen, dem es möglich ist, zur Blutspende zu gehen“, sagt Nico Feldmann, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes MV.

Das gespendete Blut selbst werde auch weiterhin nicht auf SARS-CoV-2 getestet, da das Virus nicht durch Blut oder Blutpräparate übertragen werden könne. Die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen dienten allein dem Schutz der Spenderinnen und Spender sowie der haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

Zwei Termine in dieser Woche

Der nächste Blutspendetermin in Bad Doberan ist am Mittwoch, den 1. Dezember, im DRK-Schulungs- und Logistikzentrum Am Waldrand 13. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.

Am Donnerstag, den 2. Dezember, kann in Kühlungsborn Blut gespendet werden. Im Schulzentrum in der Neuen Reihe 73a ist das von 15 bis 19 Uhr möglich.

Spender und Spenderinnen werden gebeten, zu jedem Blutspendetermin den Personalausweis mitzubringen und ausreichend zu trinken.

Von Cora Meyer