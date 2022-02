Bad Doberan

Mit erhöhter Polizeipräsenz ist am Mittwoch die Corona-Demo in Bad Doberan begleitet worden. Etwa 420 Menschen waren mit den Rufen „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“ sowie Trillerpfeifen, Trommeln und Musik durch die Innenstadt und den Kammerhof gezogen. Der Verkehr war in der Goethestraße, Dammchaussee und in der Nienhäger Chaussee kurzzeitig ausgebremst, weil die Teilnehmer auf der Straße gingen. Die Polizei begleitete den Umzug zum ersten Mal zu Fuß in voller Ausrüstung und mit mehreren Wagen.

67 Beamte waren im Einsatz. Der Grund: „In der vergangenen Woche hatte sich die Teilnehmerzahl erhöht und es hat einen kleinen Redebeitrag gegeben. Das wollten wir beobachten“, erläutert Polizeisprecherin Kristin Hartfil. Zudem ging es bei der Anzahl an Menschen auch um die Verkehrssicherung. Da sich kein Versammlungsleiter zu erkennen gegeben habe, gebe es auch keine Kooperation, um die Strecke abzustimmen. So wurden zum Teil einige Straßen abgesperrt, um die Demonstranten gezielt zu leiten.

Seit Dezember versammeln sich Männer, Frauen und Kinder mittwochs auf dem Marktplatz, um von dort auf einen Rundgang durch die Stadt gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Nach wie vor ist die Demo beim Kreisordnungsamt des Landkreises Rostock nicht angemeldet. Wie dieses bestätigt sei für Mittwoch nur ein Spaziergang in Gnoien ab 18 Uhr vom Marktplatz angemeldet.

In Bad Doberan haben sich am Mittwoch 420 Demonstranten durch die Stadt bewegt. Erstmals war die Polizei mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Quelle: Anja Levien

Teilnehmer organisieren sich über Telegram

Die Polizei nimmt daher auf unangemeldeten Versammlungen wie in Bad Doberan eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf. „Im Versammlungsgesetz, welches die Versammlungsfreiheit rechtlich eingrenzt, ist unter Paragraf 7 geregelt, dass jede öffentliche Versammlung einen Leiter haben muss“, informiert das Ordnungsamt des Landkreises Rostock. Es handele sich bereits ab zwei Personen um eine Versammlung, „wenn diese sich zu einer gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung verabreden“.

Die Teilnehmer in Bad Doberan organisieren sich unter anderem über den Nachrichtendienst Telegram. Hier war zuvor die erhöhte Polizeipräsens thematisiert worden. Vor und während der Demo wurde immer wieder vermutet, dass die Polizei die Teilnehmer einkesseln wollte. Daher teilte sich die Gruppe der Demonstranten ab und zu und nahm unterschiedliche Wege. Nach knapp anderthalb Stunden war die Demo, die friedlich verlief, beendet.

Von Anja Levien